習時代 台灣無法置身事外

2018年03月18日 01:18 中國時報 楊家鑫 ／台北報導 ／台北報導

中共總書記習近平當選新一屆大陸國家主席，學者趙春山昨日表示，習近平現在只許成功、不許失敗，台灣已無法置身事外；想以不變應萬變，不可能；學者張五岳政呼籲政府，應積極思考如何與對岸建立溝通管道避免誤判。

由政大國關中心主辦的「習近平時代的中國：發展、機遇與挑戰」國際研討會17日在台北舉行。淡江陸研所榮譽教授趙春山演講時指出，刪除國家主席連任限制後，習近平已成過河卒子，如果大陸失敗，台灣會更慘。

趙春山表示，台灣非得與大陸打交道，但問題在如何突破兩岸僵局，他所認知的習團隊，習雖然個人意志很強，但妥協空間很大。既然蔡、習都認為有九二會談，建議政府以「雙方尊重九二會談獲致具體成果的歷史事實、秉持擱置爭議、共同發展精神，立即展開兩岸事務性協商，以累積互信，作為兩岸建立新共識的政治基礎」，作為與大陸重啟協商的第一步。

淡江陸研所副教授張五岳表示，影響兩岸關係的結構性因素有三，第一是國際政經體系的快速變遷，其中美陸關係是重中之重。第二是兩岸關係的互信、交流與實力對比。中共《求是》雜誌此前談習近平對台工作思想，就強調台灣問題的解決，根本在於綜合實力的較量；第三是兩岸雙方內在因素的制約，包括領導人理念、政治社會轉型等。

(中國時報)