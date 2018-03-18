跟大陸拚製造業 柯批死定了

台北市長柯文哲（左）17日視察台北啤酒工場，親自品嘗場內的啤酒。期間被問到大陸31項惠台措施的看法，柯表示創新是台灣唯一的出路。（趙雙傑攝）（飲酒過量有害健康）

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中國時報
／台北報導

大陸祭出惠台31項措施，行政院前天以「8大強台策略」因應，但挨批內容空洞。對此，台北市長柯文哲昨指出，要想想看怎麼因應大陸31項惠台措施；至於壯台政策，柯認為台灣應在產業布局中，找到產業鏈上的特殊位置，因為跟對岸拚製造業是「死定了」，台灣成不了大陸的對手。

強台策略 挨批內容空洞

柯文哲指出，台北市產業發展局這2、3年一直在推青創，因為創新才是台灣的出路，如果降到製造層面跟大陸競爭，「那就死定了」。柯文哲表示，創新的速度也要夠快，北市產發局也在思考目前的布局夠不夠，這些都要檢討。

柯文哲不諱言地說，我們要先了解對岸優點，再來想看看自己要怎麼做，但無論如何，跟對岸比拚製造業並非好事，所以做任何事前都要觀察「知己知彼」，才能勝利。

此外，國民黨立委王金平昨出席洪鈞培文教基金會公益講座時表示，「立院兩岸事務因應對策小組」早在2000年成立，但後來因諸多因素停擺迄今。如今，兩岸有諸多問題必須解決，像是兩岸協議監督條例的討論，或是如何因應惠台31項措施，該小組有必要重新運作發揮功能。

王金平：速審兩岸監督條例

對於惠台31項措施，王金平說，內容涵蓋金融、就業、影視等領域，不僅讓台資企業與個人和大陸同等待遇，範圍廣泛更是前所未見，預期惠台措施將使民進黨政府疲於奔命。因此，立院兩岸事務因應對策小組應重新運作，以督促行政部門審慎因應。

至於兩岸協議監督條例，王金平指出，該案共有6個版本，自去年3月23日在委員會審議後，至今尚未出委員會，希望不要再拖延，應盡速審議。

(中國時報)

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