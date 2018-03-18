掌中的星星 獲陸扶植金2500萬

田宗玄（左）製片、吳功監製的電影《星星知我心之不願離開你》，現改名《掌中的星星》。（丙午駒電影提供）

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中國時報
／台北報導

大陸2月28日發布「惠台31項措施」，對台灣產業敞開大門，其中包含影視產業，惠台措施啟動後，第一部申請過關並執行中的兩岸合拍電影，是由吳震亞執導的溫馨喜劇片《掌中的星星》。該片其實早在2016年就已預計要開拍，但當時礙於兩岸對於台灣、大陸工作人員比例的規定不同步，遲遲無法開拍，如今惠台措施開放，陸方取消比例限制，更因電影劇情符合兩岸相關題材，還申請到「一帶一路」政策下的電影扶植金，約2500萬台幣。

《掌中的星星》製片田宗玄同時也是台灣電影製作發展協會理事，他透露其實這部合拍電影早在前年就已於廈門舉行啟動記者會，原已邀約任達華、桂綸鎂等演員出演，後因台灣規定電影團隊要有2分之1以上的工作人員、演員是台灣籍；大陸則要求3分之2的主創團隊為大陸籍，比例不同難以兩全，加上在大陸拍合拍片需先繳押金276萬台幣，故延宕至今。

「惠台31項措施」開放後，大陸不僅取消工作人員比例限制，連押金的規定都一起取消，電影創作人再也不需費心精算人員比例，而是將心思專注於藝術創作。

田宗玄和資深電影監製吳功15、16日趕赴廈門，與大陸廣電電影局廠長連開2天會，田宗玄表示會議進行順利，大陸放寬限制後，現在只需要符合台灣2分之1比例規範，電影在台灣與大陸就都能上映，昨日《掌中的星星》成功重啟拍攝計畫。

該片劇情描述1名在台灣生長的8歲小男孩到廈門尋找父親，意外看到自己平常所熟悉的布袋戲，勾勒出從1949年到2016年、跨越3個世代，無法切割的歷史情緣、愛情與親情。

(中國時報)

習時代 台灣無法置身事外

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