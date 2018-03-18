新聞透視－迴避主權 就是不顧漁民生計

2018年03月18日 01:18 中國時報 楊孟立

「第7次台日漁業委員會」落幕，一如過往幾次委員會，各部會行禮如儀發出新聞稿，聲稱該委員會運作順暢，台日雙方也以和平方式解決雙方長期以來的漁業紛爭，看似一切美好；然而，在實務面上，台日漁業紛爭仍時有所聞，委員會到底解決哪些紛爭卻始終說不清，不免令人想問，「台日漁業委員會」是否已淪為台日漁業官員的年度員工旅遊？

細究過往外交部、漁業署在「台日漁業委員會」後所發布的新聞稿，雙方代表就台日漁船實際作業情形進行檢討，前年、去年都是「雙方都達成共識維持現行作業方式，並依據《台日漁業協議》互惠合作宗旨，繼續討論雙方漁船能夠在適用水域安心作業的方法。」今年也是老調重彈，續稱雙方對維持現行作業方式達成共識。

問題是，開會的目的就是要解決紛爭，如果每年都可以達成共識，為何紛爭卻從未間斷？何況今年的結論還是對於「維持現行作業方式」達成共識，那麼開會的緣由何在？若真認為「現行作業方式」並無問題，那何須再勞師動眾開這場會來達成「已經有共識的共識」？

當然，還有另外一個可能就是漁業委員會並不如相關部會所言的融洽順暢，雙方或有爭執，但只聲稱達成共識的內容，迴避談不出的結果，甚至是無法妥協的部分，只為了營造台日友好的氛圍。

歷年來的「台日漁業委員會」僅聚焦於《台日漁業協議》適用海域漁船作業規則，但是在該海域之外，台日雙方還是有更多的漁業糾紛尚待解決，這是無法否認的事實，不是在委員會上避談，紛爭就不曾、也不會再發生。

若是再將台日之間紛爭的層級向上提升，沖之鳥主權爭議至今仍悄然無聲，不見政府表現出強硬態度。若是以為委員會年年順利平和落幕是皆大歡喜的結果，無疑是自欺欺人，不僅拉低「台日漁業委員會」格調，淪為台日友好的樣板，更是置漁民生計於不顧。

(中國時報)