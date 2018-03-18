台日共商 修正八重山海域作業規則

2018年03月18日 01:18 中國時報 楊孟立 、 洪安怡 ／台北報導 ／台北報導

遭日本公務船噴水炮的蘇澳籍漁船東半球28號爭議事件，此次台日漁業委員會並未討論。（摘自網路）

「第7次台日漁業委員會」落幕，本次會議台日除就特別合作海域維持現行作業方式達成共識，也同意就爭議許久的八重山北方倒三角形海域作業規則進行修正。但先前日本公務船以水炮噴灑我漁船，及攸關我方漁權的沖之鳥爭議，均未在會中提起。

漁業署去年就強調，台日漁業委員會是討論《台日漁業協議》適用海域漁船作業規則的例行性會議，沖之鳥不在台日漁業協議適用海域範圍，且歷年來會議上也不曾討論沖之鳥議題。

至於遭日本公務船噴水炮的蘇澳籍漁船東半球28號爭議事件，外交部雖曾向日本抗議執法過當，但此次會議也未討論。

漁業署副署長林國平指出，這次研擬修正作業規則的倒三角形海域，本來就是台日漁船都可以進入的作業範圍，日前東半球28號漁船作業範圍，已經超出倒三角形海域，非此次修正的範圍。

被問到八重山北方倒三角形海域作業規則將如何修正，林國平說，漁業署要再針對會議達成的協議進行討論，是否修法？怎麼修？都還不確定，也尚未有時間表。

我國與日本在102年簽署《台日漁業協議》，要以和平方式解決雙方長期以來之漁業紛爭，並依據該協議成立「台日漁業委員會」，每年舉辦一次。

本年度「台日漁業委員會」由台灣日本關係協會及公益財團法人日本台灣交流協會共同召開，我方由台灣日本關係協會秘書長張淑玲擔任團長，漁業署署長黃鴻燕擔任主談人。

經2天議程，雙方針對《台日漁業協議》適用海域的漁船作業規則及建立緊急通聯機制進行討論，我方另就協議適用海域外的重疊經濟海域作業問題向日方重申我方立場。

此外，雙方就特別合作海域維持現行作業方式達成共識，並同意依據《台日漁業協議》互惠合作的宗旨及漁業資源養護精神，就八重山北方倒三角形海域作業規則進行相關修正。

涉外人士指出，八重山群島以北倒三角形海域的作業規則一直是歷次「台日漁業委員會」討論焦點，由於每年漁汛期都會有黑鮪魚迴游經過，對台日都是重要經濟海域。知情人士說，漁業署將公布修正後的細則，今年漁季（4到7月）有望適用新規定。

(中國時報)