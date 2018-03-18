呂秀蓮向小英示警 再禮讓柯 民進黨將付出慘痛代價

2018年03月18日 01:18 中國時報 張潼 、 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

前副總統呂秀蓮宣布投入台北市長選戰，她接受《旺旺中時媒體集團》專訪時進一步表示，她已多次向蔡英文總統傳話，「不要期待我不選」，因為若民進黨不提名，蔡將對黨內無法交代，更要付出慘痛代價。柯文哲回應表示，他看不出有什麼傷害，並套用民進黨祕書長洪耀福的話說：「先讓子彈飛嘛！」

北市太糟糕 凍抹條了

談到參選原因，呂秀蓮表示，自己曾在第一故鄉桃園奉獻過，現在應該回饋第二故鄉台北市，也希望高齡化社會中，讓大家在她身上看到什麼是「越老越年輕」。

「最重要的是，台北市現在太糟糕了，我凍抹條了！」呂秀蓮說，柯P這3年真的是倒退，例如取消重陽敬老金、社子島開發，甚至如城市外交、產業與國際接軌等，她去拜訪里長時，很多人都是一路罵到底。

至於要如何說服黨內人士，年底不要再與柯文哲整合？呂秀蓮指出，很多人告訴蔡英文，只要把柯P綁住，2020沒有人會挑戰她，「但是一個執政黨在首都不提名人選，實在說不過去！」

呂秀蓮說，現在蔡英文也已經發現，即使年底禮讓柯且讓他當選，柯仍然還是有挑戰大位的企圖心，「4年前她認為可以綁住柯P，我現在覺得沒有了，她現在也在觀察。」

首都不提名 如何交代

呂秀蓮更直言，現在很多綠營里長都罵柯P罵得很凶，如果這次民進黨不提名自己的候選人，身為黨主席的蔡英文對黨內沒得交代，會付出很慘痛的代價；反之，如果11月24日這場期中考，雙北市能起碼贏一個，對蔡來講會好很多。

呂秀蓮強調，她也多次向蔡英文傳話，強調雖不會退黨，避免她與蘇煥智都退黨「不好看」，「但也別期待我不選」。

媒體昨詢問柯文哲，若綠營最後禮讓，會對民進黨造成什麼傷害？柯說他看不出來，而且這種事情隨著時間進行，會有最好處理方式，套句民進黨祕書長洪耀福的話，就是先「讓子彈飛」，再看看後續情況再說。

(中國時報)