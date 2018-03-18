逼不得已才公開 呂握黑資料 指柯有是非問題

前副總統呂秀蓮。(本報系資料照)

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中國時報
／台北報導

前副總統呂秀蓮日前公布柯文哲「失言錄」，宣稱她擁有一份資料，若公布出來，支持柯的人恐怕會「有點慚愧」。

呂秀蓮表示，她還是希望與人為善，除非逼不得已才會對外公布，且柯一直以來對她也蠻客氣的，只是她會這麼堅持黨內一定要有人參選，代表「柯文哲一定有非常重大的是非問題」。

談到柯文哲擔任台北市長3年來的施政表現，呂秀蓮直說：「太糟糕！」她表示，柯也許是很好的外科醫生，但是太輕視政治，除了太多局處首長離職，他當選後一副「我說了算」的態度，看到哪裡就答應到哪裡，結果卻是很多里長都抱怨沒下文。

例如當年柯文哲帶一堆媒體去社子島，最後拍個照就走，根本不聽在地民眾講話；至於重陽敬老禮金，是20年前她擔任桃園縣長任內開始推動的，桃園的財政絕對沒有北市好，但基於應該感謝老人，還是發3000元，柯上任卻決定取消北市敬老金。

呂秀蓮強調，現在是時候思考台北市到底需要怎麼樣的公職人員、需要怎麼樣的態度去處理事情，把作秀成分降低。

呂秀蓮接著說，自己是宅心仁厚的人，不會不給對方面子，即使她早對柯的為人處事有許多疑慮，卻一直沒講出來；前總統李登輝日前說民進黨沒人，所以要支持柯文哲時，「我忍住沒有出惡言」，因為如果李總統知道她所知道的事情，恐怕會對自己支持柯而感到慚愧。

呂秀蓮強調，大家還是不太了解柯文哲，也沒有讓他接受全方位的檢驗，但因為柯對她還算客氣，「雙方不要撕破臉比較好」，所以她手中握有的資料，除非逼不得已、到了關鍵時刻才會說出來，但希望社會能夠相信她，之所以這麼堅持民進黨一定要有人出來參選，「絕對是因為柯文哲有非常重大的是非問題！」

(中國時報)

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