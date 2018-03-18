呂評台北市長選情 藍綠基本盤回流 柯失優勢

2018年03月18日 01:18 中國時報 張潼 、 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

年底台北市長選戰有意參選者眾多，除爭取連任的柯文哲、國民黨及無黨籍挑戰者外，民進黨是否自提候選人備受各界關注。前副總統呂秀蓮直言，當4年前支持柯的藍綠支持者回流，柯將失去一部分選票；呂秀蓮則自我評估認為，應能吸引65歲以上、婦女以及中間選民選票。

呂秀蓮表示，根據一位民調專家分析，一般人傳統觀念認為台北市「藍大於綠」，其實經過2次政黨輪替之後，目前台北市應該有35％為綠營基本盤，藍營基本盤則在人民對馬英九失望之後只剩下約20％，另有約40％是中間選民。

呂秀蓮指出，2014年柯文哲以醫師身分參選，他參加過陳水扁醫療小組，也救過對手連勝文，等於「藍綠通吃」；但是4年後的現在，如果民進黨推出自己的候選人，大概只剩下5％左右綠營支持者會投給柯，更重要的是，上次有7.5％藍營支持者投給柯，這次國民黨候選人不再像連勝文令人厭惡，大概只剩3.5％會繼續支持柯，等於來自藍綠基本盤的票源，柯文哲都會流失。

呂秀蓮進一步分析，若民進黨由她出來參選，她會努力把政見告訴大家，相信能夠爭取到中間選民支持，65歲以上者與婦女的選票，應該也會落到她這邊；至於最弱的年輕族群選票，「我當然要想辦法」，她表示會陸續找青年來談，了解這群國家未來的主人在想什麼。

對於目前國民黨有4人參加初選，甚至還有消息傳出有基層拱周美青參選，呂秀蓮認為，這代表對方人才很多，但也顯示「亂成一團」，而周美青身為「酷酷嫂」，之所以得民心就在於她很少講話，一旦要選舉就要講話，在政治舞台上被檢驗，對周會是很大的挑戰。

(中國時報)