扁不甩中監 上台為兒助選

2018年03月18日 01:18 中國時報 柯宗緯 、 馬瑞君 ／綜合報導 ／綜合報導

前總統陳水扁昨晚為兒子陳致中參選高雄市議員助選，原本台中監獄有條件允許出席，並要求扁需遵守「不上台、不演講、不接受採訪、不談及政治」四不原則，晚會尾聲中阿扁在眾人力拱下，不甩中監禁令站上舞台，並以「拉拉鍊封口」手勢指遭禁言而未致詞，仍讓現場支持者情緒沸騰。中監表示會再蒐集資料認定扁是否違規。

陳致中昨晚在前鎮區憲德宮舉行「溫暖挺正義」造勢晚會，不少死忠扁迷舉著「司法迫害」、「赦免阿扁」等旗幟參加，廟埕被人潮擠爆。當阿扁座車晚間7時8分抵達會場，大批扁迷衝上前，導致有長輩險些跌倒成為「人肉踏墊」，阿扁花了15分鐘，才走完通向舞台前短短的150公尺路。

阿扁拄著拐杖聆聽台上助講者發言，全程未發一語，但滿臉微笑、不斷拍手示意，扁醫陳順勝緊坐他身旁待命。

陳致中上台發言時回憶，父親曾告訴他不要踏上政治這條路，但或許是命中註定，加上父子連心，讓他繼續為鄉親服務，相信能開創出一條台灣民主之路，也感謝鄉親在自己最困難之際獻暖打氣，給予繼續拚搏的勇氣。獲民進黨提名參選高雄市長的陳其邁也現身力挺，呼籲選民讓陳致中第1高票當選，否則阿扁會「剉咧等」。

晚會即將結束前，阿扁在眾人鼓譟下，以「父親疼惜兒子」為由走上台，獻上白蘿蔔象徵好采頭，在眾目睽睽下，打破中監要求的四不原則紅線；對於主持人與支持者鼓噪要求致詞，扁則比出「拉拉鍊」手勢意指被封口，隨後給兒子一個深深擁抱，現場氣氛沸騰到最高點。

晚會於8時30分結束，阿扁全程待1小時22分，未超過中監約束的1小時30分鐘。

對於阿扁上台狀況，中監表示未派員到現場監看，但有同仁全程收看直播、掌握全場情況，目前無法立即做出任何評斷，會再蒐集資料後認定是否違規。

(中國時報)