韓國瑜神隱 藍營火大了

國民黨高雄市黨部主委韓國瑜16日撤銷登記北市長初選後神隱，引爆高雄基層火大，要他出來「講清楚，說明白」。（本報資料照片）

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中國時報
／高雄報導

前天遞錯表，昨天神隱，高雄藍營支持者都火大了，氣急敗壞：「韓國瑜究竟選不選？」，沒人有答案！有人說士氣瞬間崩潰，有人形容「高雄市長選舉從警匪片變成驚悚懸疑片」。據悉，韓國瑜17日回雲林，斷絕與外界聯絡，大家期待明天（19日）上班時能給個答案。

到台北市黨部遞表登記台北市長初選再抽退的動作前，韓國瑜還老神在在，坐鎮高雄市議會，全程觀看高雄市長陳菊的施政報告，還批評「像畢業演說」。並信誓旦旦告訴藍營眾人，清明節過後就表態。

議會黨團總召許崑源議員也找不到人，無奈地說「再等等，等他出面說清楚」，副總召黃紹庭說這幾天接支持者詢問電話接到手軟，揣測「可能還在解決私人問題吧！」

黨工們也都跳腳，不知該如何回應支持者，只能一一安撫，要大家冷靜，「主委周一上班後，就會有答案」。

支持者形容韓國瑜遞表再抽表的動作有如丟出一根針，戳破士氣高漲的大氣球，藍營支持者全都洩了氣。

外傳沒有糧草是韓國瑜猶豫再三的原因，但知情者透露，2個月前，還有上海台商表態要成立後援會力挺他；一周前，全美台灣同鄉聯誼會40屆第二次理事顧問會議在美國拉斯維加斯舉行，原本邀韓赴美參加，韓因事務繁忙不克前往，改由40多位代表以視訊方式與韓對話，表示將成立美國後援會。

支持者認為，只要韓國瑜願意披戰袍，眾志成城，聚沙成塔，糧草不是問題。還有人說，如果是被綠營查水錶查到怕了，說清楚講明白，悲壯退選也還是好漢一條，更能凝聚藍營士氣。

韓國瑜到底想什麼？可能只有等到周一，只是，他會神隱多久，沒有人敢說個準。

(中國時報)

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