文大9小時彩虹 獲金氏紀錄

2018年03月18日 04:10 中國時報 李侑珊 ／台北報導導 ／台北報導導

去年11月30日彩虹高掛陽明山長達9小時，文化大學持續監測，將這項天文申請金氏世界紀錄，成為台灣首次獲得認證的自然科學現象；文大昨日舉行授證典禮，並將與台北市政府合作，共同打造與宣傳專屬文大的彩虹祕境。

校方3000張照片佐證

文化大學大氣系副教授劉清煌說，當日彩虹高掛時間長達8小時58分鐘，從上午8點出現，直到下午3點才消失，雖然出現彩虹對文大師生來說很常見，但長時間存在的現象卻很稀有，因此校方提供3000多張照片給金氏世界評審，歷經大氣系師生3個月的努力，最後通過評審，也打破英格蘭約克郡韋瑟比在1994年3月14日創下的6小時彩虹紀錄。

文化大學表示，該校位於台北市陽明山區，在地理位置、地形與天氣條件都合適的情況下，才能出現這麼長時間虹景；而彩虹的形成需要水氣與陽光，11月底正值秋冬季節，東北季風盛行，因此將海面上的水氣，帶往陽明山大屯山區。

天時地利 專家驚豔

文大進一步指出，去年11月30日當日的風速適當，東北季風帶來源源不斷的水氣，再加上逆溫層的存在，使得大量的水滴凝結聚集在文大東北側山頭，而過山的沉降氣流又讓南側地區保持晴朗天氣，陽光得以灑入雨滴形成彩虹。

11、12月 8天可賞虹

劉清煌指出，由於光線進入水滴的方向，與肉眼所見的彩虹有42度的夾角，時間愈接近中午，彩虹相對於地平線的仰角會愈低，甚至會落在地平線之下，這也是一般平地無法看見超持久彩虹的一項限制，而文大位於獨立的山頭上，彩虹低於地平線時，正巧落在山谷中，因此當天清晨到傍晚，彩虹從文大西北的天空下降到北邊山谷，再上升到東北側天空，形成這項長達9小時的自然奇景。

文化大學大氣系副教授周昆炫則表示，依照研究與統計，陽明山在11月及12月兩個月份，分別會有8天與6天出現彩虹，為了將這項特有的自然景觀留作紀錄，校方也計畫與台北市政府合作，宣傳並共同打造專屬於文大的彩虹秘境。

(中國時報)