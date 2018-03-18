美景幾時有 彩虹預報看機率

2018年03月18日 04:10 中國時報 洪安怡 、 李侑珊 ╱台北報導 ╱台北報導

中國文化大學去年11月30日觀測到彩虹高掛約9個小時，獲得金氏世界紀錄認證，氣象局協助提供相關佐證資料，氣象局表示，陽明山上出現彩虹不稀奇，但要維持9小時，幾乎長達整個日照時間，這是相當罕見，希望未來能發展出，可以顯示彩虹出現機率多寡的「彩虹預報」，能讓更多遊客掌握時機欣賞美景。

氣象局長葉天降指出，由於金氏世界紀錄認證相當嚴謹，除了文化大學的觀測資料之外，更希望官方拿出觀測資料讓求證更完整，因此氣象局是提供了溫度、風速等相關數據資料來證明，協助文化大學順利拿下金氏世界紀錄。

葉天降進一步解釋，彩虹的生成需要2個主要氣象條件配合，一邊要有晴空太陽光，另一邊則是雨珠，因此夏季的午後雷陣雨過後，最常出現彩虹，山區時常一側雲霧繚繞，另一側陽光普照，也較容易出現彩虹。

陽明山上有彩虹並非罕見的事情，但難得的是，當天從日出到日落約莫11小時，彩虹就高掛了9小時，幾乎佔據所有看得見太陽的時間，相當珍貴。

葉天降指出，希望未來有機會發展出預報，可顯示各地彩虹出現的機率有多高，讓想欣賞美景的遊客更容易掌握。

中央氣象局副局長鄭明典表示，文化大學出現彩虹長達9小時，並以此申請金氏世界紀錄，不只是全台首次，但除了彩虹奇景，台灣還有許多特殊的天氣現象，值得未來持續關注與研究。

(中國時報)