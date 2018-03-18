數據「跌」破眼鏡 觀光局緊急刪除 1月旅館住用率 14年新低

2018年03月18日 04:10 中國時報 彭媁琳／台北報導

交通觀光局部統計，今年1月份我國觀光旅館住用率僅52.12％，創下14年來新低，更是23年來同月最低紀錄！尤其許多專營陸客生意的旅館住用率更跌到5成以下，觀光產業今年恐將真正進入寒冬。業者認為，旅館平均住用率應該要在6成以上，台北市更應維持7成以上，才是正常狀況。

然而，面對1月住用率大幅下滑，觀光局官員竟表示，目前還未正式提出統計數據，相關數字需再了解；同時，統計查詢網中有關1月份旅館住用率數字，在本報記者求證後，隨即遭刪除。

過去5年來，全台旅館家數和房間數每個月都快速增加，截至今年1月，旅館及民宿共有1萬2502家，房間數達到23萬5591間，5年內房間數增加了6萬4556間。但中南部、東部卻屢傳飯店經營不下去在市場求售風聲，日前六福旅遊集團更宣布終止台南六福莊新旅館開發案，認賠6000萬出場，恐為旅館投資泡沫破裂開響第一槍。

儘管去年東南亞旅客首次突破200萬人次，適度彌補陸客減少的負面影響，政府也積極呼籲旅行業者撐過轉型期；不過業者指出，陸客團來台都是8到10天環島旅行，但日、韓、東南亞旅客多半只停留5天4夜甚至更少天數，且都集中台北市景點，陸客團數量腰斬對中南部、花東等旅行業仍具嚴重衝擊。

台北市旅館公會理事長邱樂芬認為，旅客成長速度根本跟不上旅館增加速度，現在旅館市場狀況很慘，始終是旅客少、房間多，導致出現激烈價格戰，新舊業者間彼此競爭，非常艱困。

(中國時報)