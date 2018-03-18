加油站成本增 汽油喊漲0.2元

2018年03月18日 04:10 中國時報 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

電價漲完換加油站爭取漲價！受政府一例一休、時薪調漲影響，各加油站人事成本大增，中華民國加油站公會全國聯合會繼前年成功爭取加油站毛利調高後，近日再度向中油協商要求調高汽油毛利0.2元。如調整，業者生存空間增加，但汽車族油錢年將多付近500元。對此中油表示，已委託專家研究各項成本指標，到時再討論，但現在恐怕不是適當時機。

先前加油站因為毛利(現稱營業費用)16年未調，經營困難掀起倒閉潮，中華民國加油站公會全國聯合會在2016年發起會員北上抗議，最終逼的中油在同年1月底讓步，調高油價公式中的汽油營業費用每公升0.46元、柴油0.24元，這也透過公式反映在油品零售價上。

原本這讓加油站業者多了喘息空間，但沒想到政府實施一例一休、調高時薪，利潤又變薄。加油站公會全聯會常務理事林政寬就表示，當時調高的毛利現在已經被吃掉三分之二，主要是工讀生時薪從124元調高到現在140元，還有一例一休實施，環保標準越來越嚴，「大家壓力越來越大」。

中油加盟站聯誼總會總會長余建良說，人事成本占加油站費用支出的6成，其他還有水電、稅金等，現在連電價都要漲3%，而站上燈光、加油機等等無一不需要用電。他認為，加油站營業費用應該仿效浮動油價機制，跟物價連動，該漲就漲，該跌就跌。

如果汽油營業費用調高0.2元，以汽車平均每周加油一次，每月平均200公升來說，因此得多付40元油錢，一年多480元。

對此中油副總黃仁弘回應，現在衛生紙、物價漲，恐怕不是調整適當時機，已委託專家就物價、薪資等指標進行研究，也同步請全聯會提出成本分析報告，到時再拿數據來討論。

(中國時報)