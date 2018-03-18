闢財源 加油站兼賣高麗菜

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中國時報
／台北報導

加油站越來越難經營已是趨勢，為了生存，業者早就被迫多角化經營，除了附設便利店外，不是賣農產品、高麗菜，就是設輪胎保養店，賣月餅，甚至中油還要賣起咖啡。最近因政府力推綠能，加油站又多了一項業外收入。

除中油直營站配合政策外，不少加盟站也開始在站上屋頂安裝太陽能面板。一位加油站業者說，每月賣電給台電可收入3萬元，5到6年就回本，大家最近都開始詢問，有興趣一起賺台電的錢。

前幾年，加油站競爭激烈，利潤微薄掀起倒閉潮，但這兩年受惠高油價、中油調高加油站毛利，倒閉潮已暫時舒緩。以今年2月經濟部加油站家數統計來說，全國站數共有2489家，僅只比去年同期少3家，已未見大幅關門狀況。

2010年時，全國加油站家數為2631家，後來跌破2500家，還有許多中小型站快支撐不下去。在抗議後，2016年中油同意調高油站毛利，發揮了止血作用。根據經濟部能源局統計，2017年全國加油站數為2489家，僅比2016年的2492家少3家。雖然站數未見回升，但是也不再見大幅度關門狀況。

對於倒閉潮暫時紓解，中油加盟站聯誼會總會長余建良也說，確實業界這兩年比較少見關門狀況。他分析主要是受惠中油調高毛利0.4元，台塑被迫跟進。這使日發油量10公秉以下的中小型加油站幫助最大，每年光因毛利增加就可多獲利100多萬。

另外，國際油價走升，也讓加油站有庫存獲利空間。光是去年國際布蘭特原油價格就上漲2成，各加油站營收都有起色。

(中國時報)

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