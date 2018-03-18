買犬貓有保障 遺傳缺陷可退

2018年03月18日 01:18 中國時報 楊騰凱 ／台北報導 ／台北報導

農委會新訂「犬貓買賣定型化契約範本」，規定犬貓購入48小時內出現發燒下痢等疾病，或1年內診斷出心臟病、耳聾等遺傳性缺陷，可要求業者賠償醫藥費或退還犬貓，最快今年下半年實施。台灣1年犬貓買賣約4萬隻，屆時新購犬貓飼主都可受惠。

1年內發病 可賠醫藥費

過去寵物買賣市場潛藏資訊不對等問題，純種犬貓有較大機率得到遺傳性缺陷，或是在業者飼養環境中感染到有潛伏期的疫病，民眾購買當下不見得知道，等過一段時間發病了，或長大後才發現有遺傳性缺陷，礙於買賣已完成，難以向賣方爭取賠償。

農委會畜牧處動保科長江文全表示，農委會早在2007年就有意訂定定型化契約範本，無奈犬貓遺傳性缺陷是否屬商品瑕疵，當時無法取得共識，由於遺傳性缺陷多要出生半年到1年左右才會發現，也與飼主養育過程無關，因此有人認為屬於瑕疵，希望業者對飼主權益損失能有所補償，但究竟業者的責任該負到什麼程度？業者、飼主及動保團體三方僵持不下。

江文全指出，農曆年前農委會再度召集各界討論訂定犬貓買賣定型化契約範本，經過10年，獸醫檢測技術越來越精湛，更能界定那些缺陷是因遺傳而來，認為業者應在犬貓售出一定時間內，對健康及遺傳性缺陷負起責任。

江文全說，業者責任分為四級，第一級為犬貓售出48小時內出現發燒、持續性下痢等症狀；第二級為15日內發生狂犬病、犬瘟熱、貓瘟、貓愛滋等症狀；第三級為180日內發現先天性髖關節發育不全、先天性膝蓋骨異位等遺傳性缺陷；第四級為360日內發現先天性心臟病、耳聾等遺傳性缺陷。

3方式補償 下半年實施

依定型化契約範本內容，當上述情形發生時，有3種方式可讓飼主選擇，第1種為解除契約交還犬貓，並請求返還價金及賠償獸醫醫療費用；第2種是更換同等值的犬貓，並賠償所支出的獸醫醫療費用；第3種是不解除契約，僅賠償所支出的獸醫醫療費用。賠償的醫療費用以犬貓買賣價金的一倍為限，範本最快今年下半年可實施。

(中國時報)