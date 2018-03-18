新聞透視—寵物非玩具 以領養代替購買

2018年03月18日 01:18 中國時報 楊騰凱

農委會為保護消費者權益，推出犬貓買賣定型化契約範本，但犬貓是生命，不該單純比照一般商品要求業者給予「保固」，反而應追隨國際，限制犬貓展售，落實以領養代替購買，甚至基隆市也早已禁止新設犬貓買賣業者，中央施政不該落後地方政府。

台灣動物保護行政監督聯盟召集人王唯治表示，農委會身為動保主管機關，僅把犬貓買賣當作一般消費行為來考量，未堅守主管機關保護動物的立場。他認為，寵物產業可以存在，但應該以確保動物得到保護的精神當前提，動物可以是同伴，但不該是玩具。

王唯治舉例，美國大城市洛杉磯經過3年的試辦，2年前全面禁止寵物店展售、買賣寵物，民眾若想要有寵物可以陪伴，需要到合法繁殖場登記，先經過犬貓飼育教育訓練，再等待一段配對期後，才能把寵物帶回家，此舉能讓飼主充分思考，達到理性決定的效果，避免飼主只是逛街一時衝動，未經過充分評估就把犬貓買回家，最後只能棄養的風險。

基隆市政府去年「零撲殺」政策上路後，為了推動以認養代替購買，不再核發繁殖、買賣的特定寵物業許可證，等同禁止轄內新開設寵物繁殖場和買賣業者，關上犬貓買賣的大門，是全台唯一不再核發許可證的地方政府。雖然過去已領證的1家繁殖場及15家買賣業者仍可繼續經營至自行歇業為止，但已有相當強烈的政策宣示效果。

農委會身為中央主管機關，此次推出犬貓買賣定型化契約範本，雖然有其美意，但行政措施應借鏡國際，不該單純將犬貓視為買賣商品。對於有意飼養寵物的民眾，給予適當的生命教育訓練，將民眾從一般消費者提升為負責任的飼主。同時，也不該落後地方，應評估管制犬貓買賣的相關措施，真正落實以認養代替購買。

(中國時報)