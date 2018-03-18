＃MeToo奏續曲 童婚拒悲歌

2018年03月18日 01:18 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

最近「#MeToo」反性侵性騷運動，如火如荼在全球各地展開，而許多開發中國家對女性的一些不人道陋習根深蒂固，此際也引發關注。例如，據聯合國兒童基金會（UNICEF）最新統計，目前全球每年仍有1200萬女童被迫結婚，平均每天3.3萬人被迫背上婚姻的枷鎖，若不加改善，到2030年左右，約10億女性是童婚受害者。

不少女童年紀輕輕就被推入陌生的夫家，被迫為人妻、生孩子、甚至忍受夫家的虐待毒打。「我8歲出嫁、現在我有一個女兒」是這些女童的生活常態與寫照。因為失學，難以透過教育改善生活，只能永遠在社會底層掙扎。加上身體尚未發育完全就被迫懷孕，對她們身心更是一大戕害。

據統計，女童因懷孕與分娩致死的風險是20歲以上女性的5倍。有些小新娘不堪夫家虐待與毒打，寧願選擇結束自己的生命以求解脫。她們被剝奪的不只是童年、教育、安全的生活、更是生存的人權。

印度立法 仍難禁絕

童婚問題常見於南亞、中東與非洲撒哈拉沙漠以南地區，其中印度童婚率高居南亞各國之首。不過在2006-2016年期間，拜經濟成長、教育政策、社會觀念改變之賜，印度18歲以下女童結婚比例大幅下降近5成，從10年前的47％降至目前的27％（約150萬女童），連帶全球童婚率也跟著下滑，影響所及，童婚重災區從南亞轉移到了撒哈拉沙漠以南的內陸國家。

儘管童婚比例大幅下降，但印度目前仍是全球童婚人數最多的國家，童婚人數逾2600萬。印度早在1978年就立法，將男女法定結婚年齡分別提高至21歲與18歲，但因執法不嚴，在落後的農村地區這陋習仍不斷上演，規定形同虛設。 其實印度童婚現象與宗教息息相關，這也是童婚難以根除的主因之一。印度教最早的經典《摩奴法典》教誨父親「女兒要在8至12歲完婚。」其他宗教經典也提到，讓女孩在發育之前結婚，父母死後可以升天。久而久之，童婚在印度儼然成為宗教教義的一部分。

婚姻糖衣 美化犯罪

另一個原因則是出自經濟上的考慮。在印度盛行嫁妝習俗，這給有女兒的父母造成很大的經濟壓力。若一個中等階級家庭有多個女兒，就可能遭到破產的命運。一位母親說：「童婚不受嫁妝拖累，只要花5000盧比（約台幣2242元）就夠了，錯過這個機會，等以後再結婚就得花上2萬盧比（約台幣8970元）。」

童婚應被嚴厲制裁，因為這等同綁架、販賣與性侵未成年女孩，也等同強迫她們加入勞動行列，卻用婚姻加以美化包裝。印度輿論界指出，要杜絕童婚現象，制定法律遠遠不夠，更重要的是喚醒民眾意識，製造社會反童婚的輿論，提高婦女社經地位，以及加重罰則，才能改變這一落後的婚姻習俗。

脫離桎梏 唯死而已

反童婚的民間組織「不當娃娃新娘」（Girls Not Brides）調查了全球20-24歲女性中有多少人18歲前結婚，結果發現，童婚人數前3名的國家分別是印度、（2661萬）、孟加拉（393萬）、奈及利亞（330萬），童婚比例前3名國家則是尼日（76％）、中非共和國（68％）與查德（67％）。

在西非國家馬拉威（童婚比例42％），一位已婚婦女說：「我沒有經歷過幸福，12歲時嫁給17歲的丈夫，在分娩時留了大量的血、差點死去。產子結束後繼續在家裡勞動，即使一直被丈夫家暴，我也不敢報警，因為即使離開了他，我也無家可回。」

在葉門，一個8歲女童嫁給40歲老男，在「新婚夜」因為子宮大出血而亡。對女童而言，婚姻不是保障，更像困住自己一生的牢籠。未來只有一種可能：早早出嫁，生兒育女，操持家務，一輩子與貧窮為伍。若童婚受害者們想要脫離這種桎梏，追求自己的幸福，等待她們的可能是夫家、部族的暴力，甚至是來自娘家的「榮譽殺人」。

(中國時報)