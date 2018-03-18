割禮奪性福 文明世界也難倖免

一名年僅6歲的索馬利亞小女孩被迫進行割禮，她18歲的姊姊緊抓著她，摀住她的眼睛，不讓她亂動。（美聯社）

友善列印
中國時報
／綜合報導

2017年，聯合國於宣布將2月6日訂為「國際女性生殖器殘割零容忍日」（International Day of Zero Tolerance for Female Genital Mutilation）。當時設定的目標是：加速在2030年前讓女性割禮徹底絕跡。一般人通常認為，這種不人道的風俗僅存在於較落後的非洲國家，但事實上，部分身處文明國家的女性也可能受到這種陋習迫害。

索馬利亞 9成8女性受害

女性割禮又稱為「女性生殖器殘割」（FGM），或「女性生殖器切割」（FGC）。根據世界衛生組織（WHO）的定義，FGM是指「所有涉及非醫學原因，部分或全部切除女性外生殖器，或對女性生殖器官造成其他傷害的程序」。聯合國兒童基金會（UNICEF）2015年的1份報告指出，時至今日，全球各地仍有約2億女性受過割禮。施行割禮的族群集中在非洲、中東和東南亞地區的30個國家，其中印尼、埃及和衣索比亞3國受過割禮的女性就佔總數的一半。在非洲，單是索馬利亞一國，就有約98％的女性受過割禮。割禮通常在女性出生後數月至15歲之間舉行，全球每年大約有300萬女性面臨割禮迫害。

事實上，在英國、美國、澳洲、加拿大等先進國家，也能見到女性割禮的蹤跡。報告發現，英國有逾13萬女性受過割禮。在大西洋另一側的美國，據美國疾病管制中心（CDC）估計，超過51萬女性曾受割禮，華盛頓州、加州、德州、明尼蘇達州和紐約州更是割禮的「重災區」。

割禮在不同族群中具有不同的象徵意義。有些部族認為，這是象徵女性成熟的「成人禮」，也有族群相信，如此有助維護女性的貞潔，因為這種手術可以從生理上降低女性性慾，減少出軌的機會，直到女性出嫁的初夜，陰道才能解封。

生理心理創傷 伴隨一生

雖然男女都能施行割禮，但女性所承受的創痛與後遺症遠較男性嚴重。知名心理學家佛洛伊德曾在其著作《處女的禁忌》中指出，男性割禮，主要是割除包皮，並不影響性能力，但女性割禮對女性生育能力遺禍甚巨。且男性割包皮，從醫學角度來看確實有其好處，可避免包莖藏垢，但接受割禮對女性而言不僅沒有好處，還會造成嚴重的心理與生理傷害，創傷可能伴隨女性一生。

(中國時報)

＃MeToo奏續曲 童婚拒悲歌 女網紅死於弟之手 震驚全球

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。