割禮奪性福 文明世界也難倖免

2017年,聯合國於宣布將2月6日訂為「國際女性生殖器殘割零容忍日」(International Day of Zero Tolerance for Female Genital Mutilation)。當時設定的目標是:加速在2030年前讓女性割禮徹底絕跡。一般人通常認為,這種不人道的風俗僅存在於較落後的非洲國家,但事實上,部分身處文明國家的女性也可能受到這種陋習迫害。

索馬利亞 9成8女性受害

女性割禮又稱為「女性生殖器殘割」(FGM),或「女性生殖器切割」(FGC)。根據世界衛生組織(WHO)的定義,FGM是指「所有涉及非醫學原因,部分或全部切除女性外生殖器,或對女性生殖器官造成其他傷害的程序」。聯合國兒童基金會(UNICEF)2015年的1份報告指出,時至今日,全球各地仍有約2億女性受過割禮。施行割禮的族群集中在非洲、中東和東南亞地區的30個國家,其中印尼、埃及和衣索比亞3國受過割禮的女性就佔總數的一半。在非洲,單是索馬利亞一國,就有約98%的女性受過割禮。割禮通常在女性出生後數月至15歲之間舉行,全球每年大約有300萬女性面臨割禮迫害。

事實上,在英國、美國、澳洲、加拿大等先進國家,也能見到女性割禮的蹤跡。報告發現,英國有逾13萬女性受過割禮。在大西洋另一側的美國,據美國疾病管制中心(CDC)估計,超過51萬女性曾受割禮,華盛頓州、加州、德州、明尼蘇達州和紐約州更是割禮的「重災區」。

割禮在不同族群中具有不同的象徵意義。有些部族認為,這是象徵女性成熟的「成人禮」,也有族群相信,如此有助維護女性的貞潔,因為這種手術可以從生理上降低女性性慾,減少出軌的機會,直到女性出嫁的初夜,陰道才能解封。

生理心理創傷 伴隨一生

雖然男女都能施行割禮,但女性所承受的創痛與後遺症遠較男性嚴重。知名心理學家佛洛伊德曾在其著作《處女的禁忌》中指出,男性割禮,主要是割除包皮,並不影響性能力,但女性割禮對女性生育能力遺禍甚巨。且男性割包皮,從醫學角度來看確實有其好處,可避免包莖藏垢,但接受割禮對女性而言不僅沒有好處,還會造成嚴重的心理與生理傷害,創傷可能伴隨女性一生。

