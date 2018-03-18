割禮奪性福 文明世界也難倖免

2018年03月18日 01:18 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

2017年，聯合國於宣布將2月6日訂為「國際女性生殖器殘割零容忍日」（International Day of Zero Tolerance for Female Genital Mutilation）。當時設定的目標是：加速在2030年前讓女性割禮徹底絕跡。一般人通常認為，這種不人道的風俗僅存在於較落後的非洲國家，但事實上，部分身處文明國家的女性也可能受到這種陋習迫害。

索馬利亞 9成8女性受害

女性割禮又稱為「女性生殖器殘割」（FGM），或「女性生殖器切割」（FGC）。根據世界衛生組織（WHO）的定義，FGM是指「所有涉及非醫學原因，部分或全部切除女性外生殖器，或對女性生殖器官造成其他傷害的程序」。聯合國兒童基金會（UNICEF）2015年的1份報告指出，時至今日，全球各地仍有約2億女性受過割禮。施行割禮的族群集中在非洲、中東和東南亞地區的30個國家，其中印尼、埃及和衣索比亞3國受過割禮的女性就佔總數的一半。在非洲，單是索馬利亞一國，就有約98％的女性受過割禮。割禮通常在女性出生後數月至15歲之間舉行，全球每年大約有300萬女性面臨割禮迫害。

事實上，在英國、美國、澳洲、加拿大等先進國家，也能見到女性割禮的蹤跡。報告發現，英國有逾13萬女性受過割禮。在大西洋另一側的美國，據美國疾病管制中心（CDC）估計，超過51萬女性曾受割禮，華盛頓州、加州、德州、明尼蘇達州和紐約州更是割禮的「重災區」。

割禮在不同族群中具有不同的象徵意義。有些部族認為，這是象徵女性成熟的「成人禮」，也有族群相信，如此有助維護女性的貞潔，因為這種手術可以從生理上降低女性性慾，減少出軌的機會，直到女性出嫁的初夜，陰道才能解封。

生理心理創傷 伴隨一生

雖然男女都能施行割禮，但女性所承受的創痛與後遺症遠較男性嚴重。知名心理學家佛洛伊德曾在其著作《處女的禁忌》中指出，男性割禮，主要是割除包皮，並不影響性能力，但女性割禮對女性生育能力遺禍甚巨。且男性割包皮，從醫學角度來看確實有其好處，可避免包莖藏垢，但接受割禮對女性而言不僅沒有好處，還會造成嚴重的心理與生理傷害，創傷可能伴隨女性一生。

(中國時報)