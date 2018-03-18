女網紅死於弟之手 震驚全球

巴基斯坦女網紅坎迪亞．布洛許，常在社群媒體上傳生活照和影片。坎迪亞的親弟弟瓦西姆認為她傷風敗俗、有辱家風，在2016年7月以榮譽殺人為由把坎迪亞勒斃。（美聯社）

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中國時報
／綜合報導

2016年，外型亮麗的巴基斯坦女網紅坎迪亞．布洛許（Qandeel Baloch），遭其弟以「榮譽殺人」（honor killing）為由勒斃，震撼全球。這種藉守護家族名聲、集體謀害親人的案例，類似早年華人社會的「洗門風」，受害者多為女性，凶手幾乎都是死者的男性家庭成員，因認定女性族人行為不檢點、敗壞門風、違反宗教或社群準則而痛下殺手，卻能逃過法律制裁。但在坎迪亞案爆發後，巴國終於立法裁定榮譽殺人有罪，希望根除這項沿襲多年的陋習。

敗壞家風 發動攻擊取命

根據「人權觀察」組織，榮譽殺人的定義是，男性家族成員認定，女性成員對家族帶來恥辱，因此他們必須藉復仇（置人於死地）手段恢復家聲。女性可能因各種原因被殺：拒絕接受媒妁之言、遭性侵、想離婚（即使遭丈夫家暴）、甚至只是「據稱」犯下通姦罪、與家族不容許的對象發展關係。只要家族男性認定女子的行為舉止「侮辱」家人，就足以發動攻擊奪她性命。

女權倡議團體估計，全球每年有超過2萬婦女因榮譽殺人而死；榮譽殺人的受害者不全是女性，加害人若認定家門受辱，同樣能以捍衛清譽為由，動私刑處決他們認定與家族女成員有不當關係的男子。

門戶不對 印度夫死妻逃

以2016年另一起轟動全球的印度榮譽殺人案為例，低種姓的坦米爾納德邦青年山卡，因為與高種姓女子卡烏莎麗亞結婚，女方父母認為這是家族奇恥大辱，派多位親友圍攻這對小夫妻，山卡被亂刀砍死，卡烏莎莉亞受傷逃過一劫。最後有11人被起訴，包括父親在內，共6人被處死刑。印度人權團體認為，法院速審對往後類似動私刑處決的犯行提供先例，可望遏阻所謂榮譽殺人歪風。

但大多數以榮譽殺人為藉口的謀殺案，凶手多半能獲得親人原諒，也輕易逃過法律制裁。在巴基斯坦，本名芙琪亞．阿茲姆（Fouzia Azeem）的女星兼網紅坎迪亞，因在社群網站貼自拍美照與影片，引來殺身之禍。2016年7月，認為她傷風敗俗，有辱家風的弟弟瓦西姆，趁坎迪亞入睡時把她勒斃。悲劇發生後，榮譽殺人以及對女性的施暴行為，在巴國掀起論戰，更成國際主流傳媒關注焦點。

巴國女導演兼社運人士歐貝德-姬諾伊痛陳，「在這個國家沒有女人是安全的…每天拿起報紙，每天都看到女性遇害的新聞…這是種流行病。」英國首相梅伊也強調，「榮譽殺人絕非榮譽，應稱為恐怖之舉。」坎迪亞之死，終於迫使巴國國會通過「反榮譽處決」立法，凶手若獲被害人家屬原諒可免死刑，但仍將被判無期徒刑，國會並立法加重部分性侵罪刑罰。

家族私刑 西方拒絕認同

在加拿大和英國，也發生過數起移民的穆斯林家庭父母，因不滿在西方世界長大、受西方文化薰陶、正值花樣年華的女兒不服管教、交男友、不遵守伊斯蘭戒律，不願順從家中安排的婚事，聯合兒子動手殺害女兒的悲劇。雖然凶手都強調是執行榮譽殺人，但不受這些西方國家法官採納，加國法官甚至以「敗壞道德」形容被告罪行：「會發生這樁冷血可恥的殺人案，只是因這些無辜受害者，抵觸你們扭曲的家族清譽概念。在文明社會，這種病態的觀點沒有立足之地。」

(中國時報)

割禮奪性福 文明世界也難倖免

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