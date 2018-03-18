英國郵輪抵台 基隆港迎賓

2018年03月18日 04:10 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

郵輪旅遊夯，近年來豪華郵輪紛紛進駐基隆港，使得基隆港郵輪客去年達到85.9萬人次，今年更吸引到英國卡麗多莉郵輪（Noble Caledonia）、星風郵輪（WINDSTAR CRUISES）等首航入港。其中「卡麗多莉」旗下的飛航郵輪「FLY-CRUISE」以環島方式，17日載著百位英國旅客到訪基隆港，航港局舉辦迎賓活動，邀民眾參與這場郵輪盛事。

舞蹈團演出 結合生態

「卡麗多莉」郵輪公司旗下的飛航郵輪，17日帶領約100名英國旅客，首次抵達基隆港，也是首次有外國郵輪在台進行環島、跳島之旅，創下許多「第一次」的紀錄，開啟台灣郵輪旅遊嶄新的一頁。

為歡迎旅客，交通部航港局及台灣港務公司攜手在環島起點基隆港辦理歡迎活動，現場邀請基隆知名楓香舞蹈團以基隆市鳥「黑鳶」為表演主題，展現基隆港的生態特色。

港務公司表示，卡麗多莉屬於小型精緻郵輪，較一般中、大型郵輪靈活，更易串聯國際商港及國內港景，帶動實質觀光效益。

航港局指出，卡麗多莉多為高消費旅客，此趟航程每人要價約30萬元，會在台灣停留10天，遊玩的景點包括故宮、九份、日月潭、鹿港、金門、澎湖、台南、台東、太魯閣等地，隨後將再航行到日本遊玩4天，期望開發出台灣更多郵輪航線，讓台灣人也可以享受不一樣的旅程。

郵輪掛靠 一艘接一艘

此外，港務公司也提到，星風郵輪公司旗下的傳奇郵輪將在19日首航基隆港，而被譽為「亞洲最佳郵輪」的盛世公主號，也將在26日首次展開以基隆為母港的作業；而天海遊輪也會首度來台試營運，6星級的郵輪「歐洲二號」則是連續第2年到訪基隆港，還有挪威郵輪也將來台掛靠試水溫，今年堪稱是「郵輪起飛年」。

(中國時報)