國民黨支持者舉牌 求竹縣長人選

2018年03月18日 04:10 中國時報 邱立雅／竹縣報導

藍營新竹縣長人選遲遲未能敲定，讓各派支持者相當焦急，趁國民黨主席吳敦義17日到新竹縣，縣黨部主委陳見賢及副縣長楊文科的大批擁護者舉牌向主席喊話，立委林為洲則單槍匹馬出席，另外還有竹東鎮長徐兆璋的支持者跳出來，希望徐也加入戰局，但吳仍未正面回應。

徐兆璋擁護者也加入

眼見除了藍營艱困選區之外，全台大部分縣市的藍營參選人逐一定案，新竹縣至今連縣長初選辦法都未出爐，檯面上包括陳見賢、楊文科及林為洲3巨頭的支持者動作頻頻，也趁著吳敦義出席黨內活動，振臂疾呼希望主席盡速表態。

17日上午只見楊文科、陳見賢支持者高舉立牌與布條，趁吳敦義走到活動會場的路程中喊話，現場出乎意料還有竹東鎮長徐兆璋的支持者也舉牌加入戰局，不過徐兆璋低調表示一切依黨指示，如果人民需要他，他就會站出來。

吳敦義並未對新竹縣長選戰正面回應，僅曖昧表示有些政黨有很嚴重的分裂，甚至互相訴訟，國民黨從沒有發生過，對於新竹縣長選舉，國民黨「一定努力來做」。吳敦義也與縣長邱鏡淳、議長張鎮榮等人帶領黨員大跳活力操，14名「藍天之星」也宣誓入黨，試圖展現團結和積極度。

吳敦義未正面回應

吳敦義也不忘在「小組長聯合授證典禮」致詞時重炮批評蔡政府能源政策不平衡，讓深澳電廠環差過關，重啟曾發生爆炸案的核二廠2號機，在一例一休上，讓全民共穿「同一雙鞋」，造成勞資失和，甚至連「衛生紙之亂」都搞不定。

吳敦義最後以4大目標，包括創造廉能有效率的政府、穩定繁榮的經濟發展、公益和諧的社會與兩岸和平穩定發展，重申國民黨的立場是堅決反對台獨，捍衛中華民國，保護台澎金馬基本安全，希望以此為基礎，在2020年重返執政。

(中國時報)