保護水資源 環團盼拆壩撤案

2018年03月18日 04:10 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

大台中地區水資源保護行動聯盟17日到台中市府陳情，提出拆除石岡壩、水利署撤回「大安大甲溪水源聯合運用輸水工程案」二階環評、將大安溪士林壩上游劃為「自來水水源水質水量保護區」等3大訴求。台中市政府表示，訴求皆屬中央權責，會盡快轉達各中央權責單位評估。

對此，水利署中區水資源局表示，經評估後，若拆除石岡壩，目前完全沒有替代方案，若改從白冷圳等農業灌溉取水，不僅水量不足，且會與農民爭水，並不可行。「大安大甲溪水源聯合運用」還在調查階段，也尚未進入二階段環評，並無撤回的問題。

改變工程思維 永續經營

台灣水資源保育聯盟表示，全台各地發起水資源保護行動，讓更多民眾了解國內水資源，促使政府改變工程思維，避免危及後代子孫永續生存。

投入環保和樹木保護的醫師張豐年表示，政府應拆除石岡壩，一般人會擔心大台中地區用水問題，他主張的是拆除壩體，用水還是第一優先，石岡壩取水設施都還保留，拆壩可兩全其美，用水無虞，建議各公部門探討及早預擬堰壩退場機制。

張豐年要求水利署撤回「大安大甲溪水源聯合運用輸水工程案」二階環評，將大安溪士林壩上游畫定為「自來水水源水質水量保護區」，台灣地震颱風豪雨不斷，建大壩後衍生上淤下淘的後遺症，遠比一般國家嚴重。

中央單位權責 市府轉達

台灣生態學會等聯盟成員強調，解決石岡壩上淤下淘與濁度過高的問題不衝突，漸進拆除石岡壩同時，利用既有設施，如馬鞍電廠後池、白冷圳、八寶圳、食水嵙溪，高濁度問題不難解決。

對此，台中市水利局表示，這些訴求均為中央單位權責，針對大台中地區水資源保護行動聯盟的意見，將盡快轉達各中央權責單位，共同為水資源安全把關。

(中國時報)