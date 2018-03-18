愛的建築完工 甘神父圓夢

2018年03月18日 04:10 中國時報 莊曜聰 ╱台南報導 ╱台南報導

行政院長賴清德（左五）參加伯利恆早療暨教育融合中心17日舉行落成典禮，左六為甘惠忠神父。（莊曜聰攝）

經過多年奔走努力，在2015年7月動工，集結3600多位善心人士的幫助，美籍神父甘惠忠籌建伯利恆早療暨融合教育中心終於完工，17日舉行落成典禮，捐款500萬元的行政院長賴清德也到場見證。他說，這是一座用愛打造的建築，也是台灣的地標，他並向將回美國調養身體的甘神父喊話，「神父養好身體要常回台，因為你是台灣人！」

返美休養 專程回台

甘惠忠神父奉獻台灣早療教育超過半世紀，籌建伯利恆早療暨融合教育中心是最大心願。這棟地上4層樓建築，土地由天主教台南教區撥用，總經費1億1600萬元，多仰賴各界人士捐款，其中，賴清德在台南市長任內捐了500萬元。昨天落成典禮，返美休養的甘神父專程自美國返台。

賴清德致詞時推崇甘神父的奉獻與慈愛，他說，甘神父人如其名，「甘」心、「惠」台，幫助弱勢民眾，「忠」心不變，參選市長前，甘神父曾有3件事情請求協助，包括學甲伯利恆基金會前的積水大洞、台灣身分證跟早療中心，現在一一完成，典禮結束後，甘神父又要回美國休養，他祝福甘神父趕快養好身體，再回來台灣。

人如其名 賴揆推崇

甘惠忠上台時說，感謝大家的幫忙，建設早療中心可以成功，好像作夢一樣，謝謝大家的支持，典禮結束後就要回美國，「我是台灣人，捨不得離開台灣，我還沒有投票呢！」逗得全場哈哈大笑。

伯利恆文教基金會人員透露，甘神父去年底返美，已在美靜養4個月，是取得身分證後最久的一次，當年派遣神父來台的瑪利諾外方傳教會，認為甘神父階段性任務完成，規畫讓他長住紐約安養，若想返台，必須先評估健康狀況。

(中國時報)