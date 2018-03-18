花媽輔選子弟兵 強碰陳致中

立委陳其邁（右）17日為前鎮小港參選人陳致中（左）掃街拜票。（柯宗緯攝）

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中國時報
／高雄報導
高雄市長陳菊（右）17日趕赴訪美演講前，替子弟兵許乃文（左）站台。

高雄市長陳菊訪美前夕，17日接連陪子弟兵車隊掃街輔選。巧的是，在替前鎮小港區參選人許乃文掃街拜票時，強碰同選區對手陳致中車隊，雙方「狹路相逢」，彼此點頭揮手致意，展現君子之爭風範。

陳菊表示，昨天下午要搭機赴美國智庫演講，但出發前非常掛心子弟兵選情，畢竟初選民調高雄抽到籤王，是第1個進行的縣市，對新人而言較為辛苦，但民進黨鼓勵年輕世代參與公共事務，因此她特地站出來為新人加油打氣。

車隊相遇 點頭致意

陳菊一早先幫左楠區參選人黃偵琳輔選，黃是前議員黃昭星女兒，曾任立委劉世芳助理。陳菊說，看著偵琳從小到大，做事勤快又優秀，更是左楠在地長大子弟，懇請鄉親大力支持，為左楠留住1席女議員。

隨後陳菊轉往前鎮區為昔日祕書許乃文站台，陳菊說，民進黨在此區大多為老將，只有許乃文是唯一新人，他在市府服務長達10年，表現有目共睹，因而力挺他代表新世代脫穎而出，代表民進黨參選進入議會問政。

左楠前鎮 掃街拜票

上回陳致中在該選區開出第1高票，媒體問及陳菊是否擔心陳致中成為吸票機造成排擠效應？陳菊對陳致中獻上高度祝福，但她認為除陳致中外，許乃文也是優秀年輕人，盼大家接到民調時，支持陳致中也要支持許乃文。

特別的是，昨早10時55分許，陳菊陪許乃文掃街拜票，從前鎮區代天院出發，前腳才剛踏上競選車，就強碰同選區對手陳致中與陳其邁競選車隊，雙方車隊在憲德街小巷碰頭，會車時彼此點頭、揮手致意，形成有趣畫面。

(中國時報)

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