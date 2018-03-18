全台最大株 霧社櫻盛開吸客

苗栗縣觀霧遊憩區有全台最大的霧社櫻，小白花如鈴鐺，偶有蜜蜂穿梭其間，目前正是賞花時節。（陳慶居攝）

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中國時報
／苗栗報導

賞櫻熱潮逐漸退燒，但雪霸國家公園觀霧遊憩區的地標，也是全台最大株的霧社櫻，正進入盛開花期接手登場，遠觀可欣賞10幾公尺空白流瀑，近看可觀賞到宛如鈴鐺的小白花，近來已吸引不少來自各地的賞櫻人潮，花季估計持續到3月底。

林務局新竹林區管理處表示，霧社櫻為台灣特有種櫻花，與一般常見粉紅或紅色系櫻花，或白色花瓣的霧社櫻不同，因最早在霧社被發現而以此為名；霧社櫻分布中北部海拔800至1600公尺左右的山區，花期在2至3月間，但受氣候影響會有前後移動的差異。

雪管處觀霧遊憩區指出，據資深林務人員口述表示，林務局於1963年設立工作站時，這株霧社櫻就在現地，當時其直徑約2、30公分，換算樹齡約2、30年。

如今這株台灣原生種霧社櫻樹齡約80至83歲，直徑直逼80公分、樹高近15公尺；另有版本說它1920年代就屹立至今，已近百年之久，可惜無具體考證，不過資料顯示它確是全台最大，被視為觀霧地區的地標，每年3月總吸引絡繹不絕的賞櫻人潮，在地民眾甚至就在花季為它慶生。

霧社櫻盛開之際，整株一片雪白，隨風飄逸宛如流動瀑布，十分壯觀而美麗，靠近觀看又發現小白花是鈴鐺狀，偶爾可看到野鳥和蜜蜂穿梭覓食，美景讓人驚豔。

(中國時報)

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