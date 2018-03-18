永續環境論壇 NGO領袖齊聚台中

「2018國際非政府組織年會—全球永續環境論壇」在大雅麥田登場，與演講主題十分契合。（陳淑娥攝）

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中國時報
／台中報導

「2018國際非政府組織年會—全球永續環境論壇」17日在台中登場，亞洲各國最具影響力的NGO組織領袖聚焦討論永續產業、環保教育等議題，籌組「國際非政府組織聯盟」，希望能擴建台灣能見度，突破傳統外交困境，讓公民社會力量與國際有效連結。

國際非政府組織年會首次在大雅員林里麥田舉行，立法院副院長蔡其昌、外交部政務次長吳志中、台中市社會局長呂建德及立委蔡適應等共襄盛舉，台灣多家優質企業也共同出席。

蔡其昌表示，國際非政府組織是務實外交及接軌國際一條重要線索，相信透過連結可增加能見度，讓台灣實質參與運作，同時也對地球盡一份心力。呂建德說，期待透過地方在地產業連結國際，串聯全球經驗、帶動輿論，為空汙問題及永續綠能尋求解決之道。

主辦單位台灣公益研究會理事長趙忠傑指出，此次廣邀亞洲各國非政府組織代表，包括越南、緬甸、泰國及香港等，聚焦討論永續產業、環保教育等議題，讓彼此經驗共享，並將影響力向外輻射。各國NGO組織領袖也簽署合作備忘錄，籌組「國際非政府組織聯盟」。

論壇上午邀泰國環境協會理事長Ampai Harakunarak及馬來西亞環境NGOs聯盟副主席Yasmin Rasyid在大雅麥浪舞台進行空汙主題演講，分享東南亞空氣環境對策；下午由各組織領袖進行專題研討，分享綠色產業創新及環境復育議題。

(中國時報)

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