台南少棒球場動土 明年7月開打

台南市政府打造亞太棒球村，包括少棒與成棒球場及周邊設備。（教育局提供）

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中國時報
／台南報導

全台首座國際標準少棒球場17日上午由行政院長賴清德主持動土典禮，第一期工程先興建兩座少棒球場，預計明年6月完工啟用，剛好迎接明年7月在台南市舉辦的U-12世界杯少棒賽。第二期工程再建兩座成棒球場，預計2021年完工。

位在台南市安南區和順寮這兩座少棒球場屬於亞太國際棒球訓練中心第一期工程，主球場可容納8000名觀眾，是台灣首座符合國際標準的少棒球場，副球場可兼壘球場使用，容量1000人。

台南市政府2012年就規畫在安南區和順寮成立完整棒球村園區，第一期先兩座少棒場地今年動工，明年6月完工啟用。

第二期工程規畫興建兩座成棒場地，主球場設計容納25000人，將是全台最大棒球場，可供國際賽與職棒球隊使用，副球場可容納3000名觀眾，預估在2021年完工啟用。

除了兩大兩小的棒球場，周邊還規畫棒球名人館、棒球體驗區與球棒生產體驗區等，共占地30公頃，總經費22億餘元，未來將尋找民間團隊接手經營。

賴清德17日率中央與地方官員主持第一期少棒球場動土儀式，他認為，台南過去有優良的棒球傳統，培養出王建民、陳金鋒、郭泓志等棒球英雄，有了標準少棒場地後，希望台南成為真正的棒球重鎮與東方威廉波特，在國際棒球領域中發光發熱，不但增加台南的國際知名度，對地方繁榮發展也有助益。

(中國時報)

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