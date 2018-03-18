疑感情糾紛 醋男殺女友再自刎

45歲李姓男子與50歲陳姓女友在租屋處內發生爭吵，李男持刀割陳女喉嚨再自刎，警方到場蒐證。（葉書宏攝）

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中國時報
／新北報導

45歲李姓男子疑不滿50歲陳姓女友與前男友見面喝酒，17日上午9時許醋勁大發，持刀割女友喉嚨再自刎，但李嫌割頸後又反悔報案求救，警消獲報趕至，2人已倒臥血泊中，陳女送醫時無生命跡象，急救恢復心跳但尚未脫離險境，李男則無生命危險，須在加護病房中治療。

警方調查，2人認識年餘，李嫌約3個多月前搬入陳女位於新北市新莊區四維路的租屋處，租屋處位於某公寓6樓頂加，1房1廳，陳女任職某物流公司。

李嫌16日晚間發現陳女與前男友見面喝酒醋勁大發，他先返回租屋處持菜刀砍傷陳女飼養的小黑狗洩憤，陳女17日上午返家，發現小黑狗在客廳內哀號，她氣得痛罵揚言分手，隨後將李嫌物品打包趕他出門。

李嫌趁機持水果刀割陳女喉嚨，他誤以為陳女已斷氣，隨後走到客廳持刀自刎、割自己頸部，但他自刎後又改變心意，自行撥打119報案稱「不想死了！我們在屋內割喉自殺！」

警消獲報趕至，陳女倒臥在臥室內，已失去生命跡象，身旁還有一把斷裂的水果刀，李嫌則倒在客廳地上，身旁有一把菜刀。警方將2人送醫急救，陳女急救後恢復生命跡象，尚未脫離險境，李嫌頸部有7公分切割傷，無生命危險。

李嫌向警方表示，因陳女與前男友見面喝酒才會心生不滿。至於為何砍殺小狗，他則供稱，小狗時常對他吠叫還咬他，才會持刀殺狗。小狗頭部、背部多處切割傷，動保處人員獲報後將狗送醫治療。

警方表示，李嫌頸部切割傷須開刀住院治療，待傷勢穩定後進一步偵訊，初步研判李嫌疑砍殺陳女後再自刎，將朝殺人未遂罪嫌偵辦。

全國各縣市 自殺防治專線0800-788-995

(中國時報)

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