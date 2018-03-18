天使心 找回身障家庭的溫度

2018年03月18日 04:10 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

倫倫出生就罹患腦麻合併視力障礙，全家天天爭吵，哥哥想逃家、爸爸忙賺錢、媽媽淑惠受不了壓力幾度想尋死，所幸在天使心家族基金會找到同伴，互相取暖理解，一家4口終於看到彼此的努力，淑惠17日淚眼感謝重新找回家庭的溫度，呼籲大家認識、理解、接納、友好身障家庭。

「以前我們家天天出現的畫面就是3個人大吵、弟弟在旁邊哭！」淑惠說腦麻兒的進步以年計算，學走路要半年、平衡木可以從10歲練到16歲，一舉一動都是漫長等待。淑惠不解大5歲的哥哥一切優異，為何第二胎會來「懲罰」自己，大兒子覺得跟弟弟出門丟臉、丈夫忙當「提款機」賺醫藥費，自己上班又要照顧兒子，每天忙得像陀螺不得閒，全家互看對方都不順眼，看不到彼此努力，淑惠受不了壓力幾度想跳樓尋死。

所幸7年前一場音樂會接觸到天使心家族基金會，一句「愛孩子要愛他原來的樣子，不要嘗試改變他」當頭棒喝，大兒子也因志工說「倫倫是在大家都不願意下主動犧牲自己、成就其他人」而改觀，丈夫也發現埋頭賺錢之餘更要懂得陪伴，家裡開始有溫度，生活變彩色。淑惠淚灑舞台感謝大家，更謝丈夫一路陪伴沒有放棄，就算只是坐在旁邊滑手機也一直不離不棄，笑著分享睽違15年、去年首度離家3天登玉山挑戰自我的經驗，強調只要一個微笑和關心的小動作，就能給身障家庭繼續走下去的力量。

天使心家族基金會桃園服務處主任謝志耀說，在台灣每14個家庭就有一個是愛奇兒（身障者）家庭，輔導發現，5成的父母有憂鬱傾向、3成曾有自殺意念，過去「336愛奇兒日」都在台北，希望深耕在地，昨3時36分聯合全台5都同步自拍連線，透過活動，讓大家理解身心障礙者家庭照顧的辛苦，也傳達照顧的技巧。

全國各縣市 自殺防治專線0800-788-995

(中國時報)