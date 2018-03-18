張花冠扮黃蓉亮相 品茗泯恩仇

2018年03月18日 04:10 中國時報 張伊珊 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

嘉義縣2018第3屆世界搏茶會，17日上午在六腳鄉蒜頭糖廠西側倉庫區熱鬧登場，縣長張花冠化身武俠小說人物第一位丐幫女幫主黃蓉，手拿打狗棒亮相，她表示自己若像黃蓉武功蓋世，「張明達的民調初選也不會輸」，還指戶外茶席「桃花島祕境尋茶」，說有個人很適合坐裡面扮演「獨孤求敗」，引起不少笑聲。

記者會中，翁章梁競選總幹事、立委蔡易餘，與發言人林緗亭等輔選幹部都到場共襄盛舉，一起與張花冠品茗互動，氣氛融洽，雙方頗有喝茶修補傷痕意味。

今年搏茶會以「韻雅境德」為主軸，展開為期10天的展演活動，強調飲茶的氣韻清雅、茶空間蘊含的清德與閑適。

「世界大茶會」共有48席文人與特色茶空間，分為室內茶席及戶外茶屋。室內茶席由藝術家蔡根作品結合詩文如畫、禪意文風的東方雅集，搭配大型羽居、流水布置，營造東方人文的恬淡閑適；戶外茶屋則由在地藝術家蔡江隆統籌，與太和、瑞峰、石棹及隙頂4大社區攜手打造，讓茶席結合自然景色，獨具巧思。

家住水上鄉的黃文勝不僅愛喝茶，對喝茶也很講究，他甚至隨身攜帶天目茶碗前往活動現場品茶，他認為嘉義在地好茶值得推廣，搏茶會是很好的行銷管道之一。

2018第3屆世界搏茶會，自17日起至26日止，共規畫6大展館茶藝術空間、7大地區世界茶文化表演，及48席文人與特色茶空間，另有全台獨家跨界茶藝術展演、國際珍貴茶器逸品展、茶業展銷、文創館及DIY茶體驗活動，以茶文化展現嘉縣軟實力。

(中國時報)