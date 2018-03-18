家人愛的點播 融化收容人

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中國時報
／新北報導

「爸爸，我很想你，趕快回家一起吃飯哦！」收容人小盛收聽所內電台廣播時，無意間聽到女兒的訊息和點歌，驚喜地紅了眼眶。台北看守所今年起推出「心情留言 靚愛分享」點播服務，獲得熱烈回響，期盼借助親情感召，讓學員獲得正向力量，提早回歸社會。

每晚6時過後，台北看守所立德電台開始播放陣陣樂音，1小時的廣播節目，除了音樂、英文教學及法律知識外，今年更首度推出點播留言服務，不定期朗讀家屬來信，讓收容人驚喜萬分，有人聽到母親一句「兒子，我等你回來」就紅了眼眶，短短幾句話，成了學員心理的最大支柱。

台北看守所表示，點播留言反應熱烈，考量人手及播放時間有限，因此採不定期播出，也意外增添收聽時的驚喜感，另外，秉持「為愛朗讀」的出發點，若留言有不雅字眼，也會斟酌保留。

台北看守所表示，點播留言服務不但有助安定收容人心理，也讓親友有傳遞情感的管道，日後也將規畫錄製家屬聲音，期盼透過親情的力量，協助收容人早日回歸社會。

立德電台自2007年起結合社會資源與志工，開始製播「人生好好」、「為台灣文學朗讀」、「減少飲酒講座」等系列節目，其中人生好好節目，由演員劉銘、李淑楨攜手主持，時常邀請收容人分享生命經歷，傳遞正能量。

(中國時報)

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