嘉陽高中技職嘉年華 熱鬧吸睛

2018年03月18日 04:10 中國時報 陳淑娥 ／台中報導 ／台中報導

台中清水嘉陽高中17日舉行技職嘉年華園遊會，近百輛重機及超跑浩浩蕩蕩入場，還有毛小孩登台走秀大受歡迎，成了招生活招牌；校長吳桂州表示，107學年將增設寵物經營科美容專班、機車修護科重機專班，培育專業人才、搶食市場大餅。

今年技職嘉年華會結合成果展熱鬧登場，由嘉陽高中舞獅社「舞獅獻瑞」揭幕，各大專院校也熱情演出；45台哈雷重機、35部超跑盛大進場，成為全場焦點；毛小孩的萌樣亮相，讓大家直呼「好可愛喔！」

吳桂州指出，萌經濟夯，毛小孩已漸成為家中一份子，也要定期美容一下！學校開設中部唯一的寵物美容班，將引進業師協同教學，目前全台擁有丙級執照僅60人，市場人才需求不容小覷，未來也會跟科大端結合，例如弘光動保系，讓學子畢業後選擇就業或升學都可行。

除寵物美容外，更新增機車修護科重機專班。嘉陽高中表示，重機已開放上快速道路，消費市場可期，但卻缺乏重機維修專業人才，學校要當中部領頭羊，率先培育，未來將設立國家機車乙級檢定考場，把硬體學習設備建設到最完善。

嘉陽高中指出，飛機修護科及航空電子科也是一大亮點，汽車修護科因應綠能，也將轉型為新能源汽修專班，加上新增的寵物美容、重機修護2個專班後，學校朝更多元發展。今年的普通科繁星錄取率達100％，也讓全校師生歡欣不已。

(中國時報)