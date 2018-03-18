屏東就博會 聚焦綠能產業

2018年03月18日 01:18 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

勞動部高屏澎東分署主辦、今年屏東最大場的就業博覽會在屏東縣立體育館前廣場展開，吸引115家廠商、釋出逾2千個職缺，共有3千多人參與，近來政府強打綠能政策，也帶動相關產業啟動徵才，現場甚至開設活動特色區，讓民眾親自體驗綠能應用。

新上任的勞動部長許銘春上午到場為廠商及求職者加油打氣，她強調，產業缺工是台灣目前經濟發展所面臨的重要問題，但企業求才若渴，勞工卻找不到工作，這表示產業需求和勞動市場有落差，勞動部正協同經濟部、教育部，跨部會協商，尋求更好方法因應。

她還說，社會關注低薪問題，政府目前提出產業升級、企業診斷、產業人才鑑定等尋求改善，面對社會期待，「勞動部不怕困難，將提出最好方法來解決」。

今年就業博覽會全場聚焦綠能產業，釋出綠能職缺的包括太陽能產業有元晶、力暘、綠晁、全利等，沼氣發電有中興農畜，離岸風力發電的銘榮元等公司；應徵品管人員、技術員、測量人員、法務人員、土地開發高級專員、倉管人員、工程師、畜牧工、會計、工地主任等職務。

就連現場設置的「職訓成果站展示區」也以綠能為主題，搭配物聯網、人工智慧等產業趨勢，推出9大體驗，透過物聯網智慧節能居家控制模擬設備、太陽能窗格燈等綠能相關裝置，讓民眾見識到綠能科技所帶來的商機與就業機會。

(中國時報)