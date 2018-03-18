海洋局長 豪氣賣遊艇

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中國時報
／高雄報導

2018台灣國際遊艇展18日閉幕，台灣遊艇公會理事長龔俊豪17日透露已至少9艘遊艇被下訂，成交金額將近3億元，另外還有20艘遊艇待價而估、正在談，他不忘稱讚高巿府海洋局長林英斌是最佳銷售員，真得很會做生意。

現也是嘉信遊艇總經理的龔俊豪說，他是繞了展場一圈統計，並以同行的角度，從遊艇的尺寸、成交數量推估金額接近3億元。以客源來說，嘉信有國外買主，強生遊艇有2艘是國內買主，辛普森遊艇的買主有國內也有國外。

「喜歡的話，帶一艘回去」海洋局長林英斌說，前兩屆遊艇展為展現台灣遊艇的實力及能量，光是百呎以上的遊艇就有3、4艘，本屆會覺得遊艇沒以前大，是因為要從親民的角度，讓大家覺得買遊艇不再是遙不可及。

外貿協會副祕書長林芳苗指出，遊艇展不是只有秀遊艇，相關零件交易，本屆也有1000萬美金。龔俊豪說，前兩屆許多人一開口先問「多少錢」，但本屆多了比較性能及玩法，除了吸引潛在買家，對整個產業也往好的方向。

中山大學副校長陳陽益等人發起成立台灣海洋產業聯合會，17日也在遊艇展舉辦成立大會，結合台灣海洋工程學會、社團法人台灣海洋產學策進會、中華民國海洋及水下技術協會等海洋組織團體，陳陽益並擔任首任理事長。

(中國時報)

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