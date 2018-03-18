社論—西方民主褪色 民粹威權領導崛起

2018年03月18日 04:10 中國時報 主筆室

俄羅斯今天舉行大選，普丁民調支持高達86%，篤定當選連任，大陸日前修憲取消國家主席任期限制，為習近平長期執政舖路，美、英兩大西方民主國家則先後走上民粹政治道路。冷戰結束後，福山一度認定西方民主制是人類社會演化的終點，歷史終結論讓西方國家自認站在人類文明高點。不過，近10年來民粹威權型領袖紛紛竄起，挑戰民主的基本規範，中國大陸更以道路自信、理論自信、制度自信、文化自信，建立與西方民主體制不同的發展模式。進入21世紀，政治現實告訴我們，歷史未必以西方式民主為終結，人類仍在通往幸福的道路上摸索尋覓。

放眼當前世局，舉世三強的美、中、俄，不是民粹就是威權型領袖。川普是右派民粹反建制選票扶上台的，普丁從2000年掌權至今，威勢無人可擋，至少可以穩坐到2024年。而習近平在中共取消國家主席任期後，也進一步建立起讓他得以繼續強勢主導國家發展路線的威權體制。而放眼菲律賓的杜特蒂、印度的莫迪、土耳其的艾爾多安，也都充滿強悍的個人色彩。杜特蒂踐踏司法正義的掃毒死了不少冤魂，雖然國際輿論撻伐，菲國民眾卻是叫好。

一個很明顯的問題：如果傳統三權分立、國會代議、權力制衡的民主體制是最好模式，是人類社會最終都會走向的目標，那為什麼現在許多生活在民主體制的人民卻是憤怒的？他們不信任國會議員和政府高層，他們視傳統政治體制為敵，鄙視高雅如貴族的政治人物，這股右派民粹的反建制浪潮在歐洲風起雲湧，選舉時攻城掠地，贏得英國脫歐公投，也把川普送上美國總統寶座。

答案很清楚：面對著當前的種種問題，傳統民主體制有其局限，不是全部應付得來。

這背後有兩個重要因素，一是全球化之下財富分配兩極造成的民怨反撲。原本與民主配套的自由放任經濟可以藉市場無形的手，為大眾創造更多利益，但經濟全球化為高端極少數人創造大量財富，一般中下層的財富卻被擠壓。隨著自動化及人工智慧一日千里，工作機會不只是流往低薪國，更大舉流往不需休假不鬧加薪的機器人。一般民眾過得苦哈哈，未來又看不到希望，賭爛火燃起，對政經高層人物恨之如仇，認為他們只照顧自己人利益，無視民間疾苦，也不再信任高位者組成的政府及施政。

二是網路化。網路上激烈煽動的言論更能夠搶到眼球和點閱量，對立的戰文很容易在網上廝殺成一片，導致激化、偏頗與仇恨。蓄意散播的假消息及自動對話程式，更能擴大社會對立、影響選舉結果，俄羅斯便曾藉此手法介入美國總統大選及英國脫歐公投。

網路自由是一種直接民主的型態，但它不是一人一票的平等制度，而是激進者引領風潮，讓既有的社會裂痕在網路上放大。傳統的民主體制是比較菁英式的，施政、監督、評論，都掌握在有知有識的社會上層菁英，和普羅大眾隔了一層。現在網路上一呼成風，人人點評，不再需要藉由菁英代言，網紅更能引導民意。當立委投網友之好，政策被網路議論牽著走時，傳統藉由選民授權、國會代議的民主機制便遭到了價值侵蝕。

其實，民主體制主要在於「平權」，讓人民享有等值的選票，讓執政者面對國會監督及任期制衡，以防集權之弊。但民主並不能「平富」，它能讓資源分配比較公平，卻不一定能為人民創造繁榮富裕的生活。事實上，治理得一塌糊塗的民主國家多得是。在篤信自由主義的知識分子心中，民主是至高無上的價值，對李光耀父子的東亞威權發展模式嗤之以鼻，事實上，在民眾心裡，日子過得好，國家富強康樂，比有沒有政黨輪替更重要。

這也是民粹及威權型領袖趁勢崛起的原因，對現狀不滿的民眾希望國家有好的治理，渴望有人為他們解決問題。人民不只要直選總統，更要總統能振興經濟、嘉惠民眾荷包。治國有方、能燃起選民希望的政治人物，就易脫穎而出，民眾甚至願意予其長期執政。這與其說是民主體制不足，不如說治理能力與繁榮均富更重要。有民主沒民生，國家豈有未來？

(中國時報)