慎防台旅法後座力

友善列印
中國時報
主筆室

繼美國聯邦參議院及眾議院分別通過《台灣旅行法》，川普總統也簽署了該法案使其正式生效。按照慣例，參眾兩院一致通過的法案，總統鮮少否決，所以川普在最後時刻決定簽署並不令人意外。

但是，後續可能引發中美台三邊關係的微妙變化，須妥為因應。該法鼓勵美國政府提升台美官方交流層級，之後外交和國防高層也將有機會互訪，誠然這對提升台灣能見度，增進台美關係大有助益。而川普政府對台灣的態度目前看來也趨正面，即將出任國務卿的蓬佩奧被認為是對中強硬派，對台灣則較為友善，所以未來美台外交互動的空間可謂廣闊。

但這立即引起大陸強烈不滿，認為嚴重違反「一個中國」政策，要求美方停止美台官方往來。這是台灣綜合評估此事後續效應的重要變數。當年李登輝訪美引起中美關係倒退，大陸對台政策也轉向強硬，甚至不惜以大規模軍演和飛彈試射因應，就是前車之鑒。如今中美關係因經貿問題正處敏感階段，稍有不慎就可能引爆衝突，現又在台灣問題上又橫插一腳，則可能帶來更大衝突。

在此之前，考量中美關係大局，美國才會在美台交流層級上做自我限制，而行政部門也基於外交專業考量，對美台互動常常抱持保守態度，最近美國國務院和貿易代表署先後去掉官網的中華民國國旗，其實正代表著行政部門的態度。

在這種情況下，台灣不可見獵心喜，以為《台旅法》將帶給台灣巨大利多，陸委會回擊大陸，稱威嚇將無助兩岸良性互動，其實是多此一舉，此案不必在中美之間選邊站；而獨派團體若藉機運作更多政治行動，蔡政府也應該有所管控。

(中國時報)

社論—西方民主褪色 民粹威權領導… 川金會牽動兩岸關係

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。