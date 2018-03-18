2018年03月18日 04:10 中國時報 主筆室

繼美國聯邦參議院及眾議院分別通過《台灣旅行法》，川普總統也簽署了該法案使其正式生效。按照慣例，參眾兩院一致通過的法案，總統鮮少否決，所以川普在最後時刻決定簽署並不令人意外。

但是，後續可能引發中美台三邊關係的微妙變化，須妥為因應。該法鼓勵美國政府提升台美官方交流層級，之後外交和國防高層也將有機會互訪，誠然這對提升台灣能見度，增進台美關係大有助益。而川普政府對台灣的態度目前看來也趨正面，即將出任國務卿的蓬佩奧被認為是對中強硬派，對台灣則較為友善，所以未來美台外交互動的空間可謂廣闊。

但這立即引起大陸強烈不滿，認為嚴重違反「一個中國」政策，要求美方停止美台官方往來。這是台灣綜合評估此事後續效應的重要變數。當年李登輝訪美引起中美關係倒退，大陸對台政策也轉向強硬，甚至不惜以大規模軍演和飛彈試射因應，就是前車之鑒。如今中美關係因經貿問題正處敏感階段，稍有不慎就可能引爆衝突，現又在台灣問題上又橫插一腳，則可能帶來更大衝突。

在此之前，考量中美關係大局，美國才會在美台交流層級上做自我限制，而行政部門也基於外交專業考量，對美台互動常常抱持保守態度，最近美國國務院和貿易代表署先後去掉官網的中華民國國旗，其實正代表著行政部門的態度。

在這種情況下，台灣不可見獵心喜，以為《台旅法》將帶給台灣巨大利多，陸委會回擊大陸，稱威嚇將無助兩岸良性互動，其實是多此一舉，此案不必在中美之間選邊站；而獨派團體若藉機運作更多政治行動，蔡政府也應該有所管控。

(中國時報)