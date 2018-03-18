川金會牽動兩岸關係

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中國時報

朝鮮半島和海峽兩岸的局勢常常存在連動性，韓戰爆發，完全改變了東北亞區域的戰略格局，大陸進入朝鮮半島參戰，而美艦則進入台灣海峽，成功阻止了大陸武力解放台灣的步伐，並使兩岸關係定格至今。

如今傳出美國總統川普打算在5月之前與金正恩會面，可謂一石激起千層浪，朝鮮半島局勢將何去何從？中國將扮演何種角色？大陸對此事的反應可謂微妙，官方層次仍然以鼓勵與支持為主，但仍有很多人擔憂，北韓與美國無預警敲定會面計畫，等於把大陸排除在外，如果大陸在此間無法扮演一定角色，則後續的局勢演變，恐將令大陸陷入被動。

當然，川金會到底會達成多少共識，恐怕也充滿變數，美國布魯金斯學會日前舉辦有關研討會，與會專家對川金會的前景不樂觀，至於對大陸的影響，與會學者的觀點主要集中在，大陸對北韓問題進程中被邊緣化的憂慮。

戰略和國際研究中心北韓項目主任金秀美表示，儘管中國依然需要朝鮮半島穩定，但她不覺得北韓目前想讓中國介入，因為北韓與中國關係已經惡化，兩國現任最高領導人一直沒有見面。而威爾遜中心亞洲項目主任鄧志強則表示，金正恩只想跟美國接觸，想被承認為重要角色。

他分析指出，一方面中國樂見美國與北韓會談，另外一方面擔心這個亞太地區最具影響的安全問題在沒有中國參與的情況下，這對於中國謀求在亞太主導和關鍵大國作用的雄心，構成直接挑戰。

傳統基金會研究員克林格納則比較樂觀地看待中方態度。他認為，儘管中國擔心可能被排除在外，但目前有許多方面可以正面看待，比如美國現在暫時不說「預防性攻擊」了，中方也相信此次峰會顯示了中國希望美國與北韓接觸策略的正確性。而中國也覺得現在不需要嚴格實施聯合國對北韓的制裁措施。

新加坡國立大學東亞研究所所長鄭永年則認為，川金峰會儘管不會讓北韓成為美國的屬國，但一定會讓北韓成為美國對付中國的新平台，屆時北韓同美國談判的籌碼之一很可能就是犧牲中國，而北韓則會成為美國的一個尖兵。

針對川金峰會對台海局勢的連動影響，復旦大學地區安全與軍備控制專家沈丁立就認為，也許會帶來微妙變化，假設北韓與美國關係取得實質改善，一方面在半島方向減少了中國面臨的緊張局勢，另一方面，駐韓美軍有了更多在東北亞機動的現實可能，那麼將來一旦台海有事，美國就有更多可能將其駐韓部隊調來應對，而南韓則可能在美國壓力下無力或者不願予以堅決阻止，北韓也不會主動積極採取行動牽制駐韓美軍。

從宏觀層面來看，中國暫時不必擔憂危機很快會到來，中評社指出，中國在東北亞地區的戰略處境並沒有發生根本性的變化，無論北韓是否擁有核武器，都不會對大陸構成實質性的威脅。大陸沒有必要在朝鮮半島問題上表現得過於敏感。

可見，川金峰會的上演，或許並不會帶來半島局勢的實質改變，但只要北韓與美國的關係改善，大陸在其間的角色將發生變化，而兩岸關係也將受到連動的微妙影響。

(中國時報)

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