不開放 只能坐困台灣

2018年03月18日 04:10 中國時報 張亞中

在資本主義世界，發言權是來自於「市場力」與「競爭力」。近幾年來，中國大陸在全球的影響力，已經不是因為它是個生產大國，而是其龐大消費人口及經濟發展所帶來的市場力及強勁的競爭力。

在資本主義的全球化市場下，一旦擁有市場或競爭力的地區選擇開放，它就像吸盤，將全球的資金、人才快速的吸納。美國在20世紀就用「開放」的策略讓其享有百年的國際經濟發言權。

大陸對台31項措施的出台，有兩個背景。一是政治上的，由於兩岸官方交流已經中斷，北京也不期望任何政黨再扮演居中角色，而是直接訴求台灣民眾。對台31條措施的出台，代表著北京從今以後將掌握戰略主動權，是否接受取決於台灣民眾，而不會在意民進黨政府的立場。二是經濟上的，市場規模的擴大及競爭力的提升，讓北京有自信開放其市場。願意來的，北京給機會，不願意參與的，北京也不介意。

在這樣的結構下，民進黨政府在兩岸關係的角色及功能急速萎縮，對北京只能單方面被動回應。其做法不外乎：一、「警告勸阻」，包括警告醫師可能遭到大陸醫師抵制，醫療糾紛多，提醒教師注意大陸學術環境，告訴企業大陸所得稅比台灣高，勸阻影視行業最好不要去大陸。二、「修法防阻」，視那些去大陸的企業都有可能洩露營業秘密，因此，要修法防止企業營業機密外洩至大陸。三、「提供資源」，提出四大方向八大策略，39項措施，希望將企業與人才留在台灣。

民進黨這三項反應，既不能治標，更不能治本。除非民進黨政府決定切斷兩岸的往來，龐大市場的誘因、增加競爭力的需要，將會迫使台灣企業與人才往大陸流動，這是開放市場的法則。任何企業與個人都會分析利弊得失，政府的警告與修法效果有限，特別是站在特定政治立場上的警告與修法，只不過是為了刷存在感而更凸顯了自己的困境而已。

民進黨政府願意投入資源來挽留人才與企業，但是他們卻渾然不知，台灣已經無法在資源上與大陸做長期競爭。如果留在台灣有前途、有機會，誰會願意辛苦地到大陸去發展。

我們很清楚，核心問題在於台灣沒有辦法為自己創造一個適合發展的環境，沒有意願開放市場以吸收全球，包括大陸的菁英來台灣。台灣今日的困境在於兩岸關係敵意日深。沒有和平的兩岸關係，台灣不可能成為國際企業願意來的地方。台灣內部的政治鬥爭、良善價值的崩解，在野的民進黨是始作俑者，但其在獲得政權後不僅不收手，反而更撕裂台灣，這使得有企圖心的個人及企業，不想坐困於台灣。吸引人才政策的僵化，窄化的意識形態思維，都使得台灣無法成為全球最開放的地區。

只要選擇開放，就會有人才願意來台灣；只要在台灣有機會和希望，即使今日去大陸發展，明天他們也會想回來，但這一切都必須建立在良善的政治及治理之上。如今，民進黨政府滿腦子想的是清算國民黨、鬥爭軍公教、文化台獨、非核家園、利益汲取，選舉至上。如此台灣，如何能夠抵擋大陸市場的吸引力？回應大陸31項措施的最佳方法，不是警告、不是限制、不是資源補助，而是好好的自我反省，台灣企業個人被迫去大陸的問題出在哪裡？（作者為台灣大學政治學系教授、孫文學校總校長）

(中國時報)