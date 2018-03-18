褒揚令與米其林的反思

2018年03月18日 04:10 中國時報 何懷碩

對於客觀世界與社會有系統的思想觀念，都必然會反映在政治、哲學、文學與藝術上。所以，政治人物或政客與文藝作家的思想、言行，很難掩蓋其意識形態與政治立場；其實應該說，宣揚、散布其思想觀念正是他們的目標與使命。

前幾天報上新聞有「余光中未獲總統褒揚令，文壇熱議」。作家張曉風認為余光中因為「政治不正確」，所以沒獲褒揚，說「這是政府和社會的損失」。

台灣文學研究者陳芳明則說「作家可以有意識形態和政治立場；但身為掌權力的執政者，應有跨越意識形態的氣度和高度，給予余光中應有的肯定。」

很奇怪，兩位名作家的反應與識見有些出人意表。要求政治人物或政客應跨越意識形態，豈不如同奉勸警察不要太計較駕車者喝了多少酒？其實，他們生來便是意識形態與政治立場最鮮明、最強烈者。要求他們跨越意識形態，豈不如聖經所說，比駱駝穿過針孔還難？執政者褒揚其擁護者本不希奇，要他褒揚異議者，這不啻是意識形態的錯亂，政治立場的動搖，或教政客假意悅納論敵，這能稱為「氣度和高度」嗎？

而真正的文學家，又會期待，或者在乎政府當權者的褒揚嗎？對此事有這樣「熱議」的文壇，令人感到這文壇未免太熱衷權勢吧！

無獨有偶，台北恭請米其林來為餐廳評等級。台灣竟沒有人理解並且相信文學、藝術、烹飪的「美」本來並無客觀的普遍性？難道不相信中國菜或台灣美食最適當的評判者就是本國的老饕？不相信中文文學作品或中國書畫最有資格評判的應是中國文學家或書畫家？若然，米其林何來權威？

為什麼那麼沒有自尊、自信？試問：歐洲數百種乳酪，我們的美食家有可能被西方請去評獎嗎？真正懂文學的人會拿諾貝爾文學獎做最高的準繩嗎？歐洲第一流美食評論家如何能評判北京烤鴨、廣東燒鵝與台灣的燻鵝肉呢？君不見北京已把「麥當勞」改名「金拱門」，柏林的德國豬腳台北人覺得不如台北的德國豬腳。

此兩例耐人尋思：外來文化要落地生根，獲得新生命，久之必經一番本土化的創造性轉變。這正是文化主體性的表現；這就是文化自尊、自信。

有些事積非成是，應該反思。（作者為獨立評論人）

(中國時報)