2018年03月18日 04:10 中國時報 陳立誠

今電價審議委員會決議電價調漲3％。政府強調這是2013年5年來第一次漲電價，強調「民生電價」不漲，警告工商業不要「趁機」漲價。由政府的戰戰兢兢可看出政府對馬政府「油電雙漲」造成的政治風暴餘悸猶存。依理政府在規畫電力發展應十分重視電力成本，但事實並非如此。

回顧2012年油電雙漲的真正原因：因環保意識高漲，2004到2012的8年間，除台中9、10號燃煤機組完工外，民營電廠（國光、嘉惠、豐德、星彰、星元）有6部燃氣機組完工，台電大潭6部機組也在同一期間完工，8年間燃煤燃氣機組完工比例為2:12。每度電發電成本氣電為煤電的2-3倍，在電力結構大幅惡化的情勢下，電價焉能不漲？

展望未來，依台電去年發布之長期電源開發方案，規畫之燃煤機組只有深澳兩部機（120萬瓩），規畫之燃氣機組則有大潭4部，高原1部，興達3部，台中2部，協和1部及通霄2部共13部極大型燃氣機組，裝置容量高達1420萬瓩，燃煤與燃氣裝置容量為1：12。燃氣機組在扣掉除役機組後，容量將大增1100萬瓩（大於四座核四廠），這是為了配合蔡政府為了減碳抗暖將煤電占比降為30%，氣電占比升為50%的宏圖大計，誰還計較電費漲多少這種小節？

但對電價將造成更嚴重衝擊的是目前正鴨子划水，靜悄悄進行遴選，將在下月決標的離岸風電計畫。政府規畫第一期遴選350萬瓩離岸風電，每年可發電125億度。但以每度6元之風電取代每度1元的核電，每年發電成本增加600億元，對電費衝擊為11%。綠電加上氣電，7年內發電成本增加40%。即使未來年年漲3%，7年不過20%，不知另外20%如何開銷？台電在2025年前後破產看來也無法避免。

電力規畫並不是只有環保考量，政府對電力成本似乎也應投以一些關愛的眼神。（作者為台灣能源部落格版主）

(中國時報)