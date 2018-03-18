2018年03月18日 04:10 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

綠光劇團自去年起推動戶外公演，昨（17）日晚間在台中市圓滿戶外劇場演出今年巡演首場《人間條件1》，免費入場，重現台灣早年的野台戲精神。早上11點就有戲迷來排隊，開演時全場擠進2萬5000名觀眾，一同來體驗人間條件的「國民劇」魅力，也實現了編導吳念真的願望，「我最大的心願，就是把劇場的戲，帶到戶外場地與大家共享。」

連結人與人 作伙笑與哭

為了讓更多觀眾能一起來看戲，除了戶外劇場的8000個座位，劇團也在舞台兩邊架上大螢幕轉播。下午3點時，排隊隊伍就已經繞劇場外圍排了3圈，晚上6點開放進場才10分鐘，劇場所有的座位就已經坐滿，晚到的觀眾也可以透過大螢幕看轉播。

吳念真曾在創作《人間條件1》時表示，他就是想寫一個充滿生活細節的故事，「我永遠相信，戲劇的精華來自生活，惟有來自生活，才能感動所有人。我期待《人間條件》是讓每個人都看得懂的，更希望有一天這樣的舞台劇可以到廟口演出，看戲的時候作伙笑作伙哭，透過這樣的行為，人跟人間可以緊密連結。」

林佳龍軋一角 逗趣演出

製作人李永豐與編導吳念真都認為，「人到一定年紀賺錢已經不重要了，若能免費演給大眾看，讓所有人看完戲都能帶著溫暖感動回家，那該是多美好的事。」

《人間條件1》獨有的「戲前戲」中，昨晚由台中市長林佳龍親自扮演「市長」，在戲裡拜訪新興里長李永豐，還被里長「強吻」。里長說：「今年我要選里長，當選後請你喝一杯。」林佳龍回應：「那我當選就再請你們演一場。」引來觀眾笑聲和掌聲。

中場表演則有如歌謠野台秀，劇團也邀請第21屆金曲獎最佳台語專輯獎得主嚴詠能，率領「打狗亂歌團」與新營太子國中電音三太子團，以月琴演奏〈思想起〉、〈為過去的日子講說謝〉等歌曲和電音舞曲。

紙風車文教基金會自11年前起推動兒童藝術下鄉工程，陸續推出青少年反毒戲劇、藝術卡車下鄉，以及近日的「藝術待用券」計畫。綠光劇團也在去年起接棒，推動「野台戲劇工程」，用野台戲形式重演劇團經典戲碼。

(中國時報)