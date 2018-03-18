梵志登X王羽佳 紐約愛樂饗樂迷

2018年03月18日 04:10 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

美國五大交響樂團之一的紐約愛樂昨(17)日晚間8度登台，與鋼琴小天后王羽佳合作布拉姆斯《第一號鋼琴協奏曲》，百年樂團紐約愛樂在準音樂總監梵志登的帶領之下細膩精準，王羽佳力道十足，雙方交融精采火花。會後富邦金控董事長蔡明興及富邦藝術基金會執行長翁美慧致贈常玉「嬉戲的雙馬」瓷盤，感謝梵志登與音樂家們的演出，氣氛溫馨熱烈。

昨晚音樂會現場座無虛席，雖然秋天才正式接掌音樂總監寶座，但紐約愛樂顯然已經完全服膺梵志登的指揮魔力，上半場王羽佳一身藍色長禮服出場依舊吸睛，掌聲不斷，她與紐愛已經合作多年，雙方默契十足，詮釋布拉姆斯《第一號鋼琴協奏曲》觸鍵暢快淋漓，情感濃烈，弱音也控制得宜，表達了布拉姆斯慕戀克拉拉的情感。下半場紐約愛樂則帶來拿手曲目史特拉汶斯基的《春之祭》，展現了紐約愛樂持續往當代音樂探索的先鋒地位。

在美國200多年的歷史中，紐約愛樂就有176年的歷史，幾乎等同於美國的古典音樂發展史，也是全球歷史最悠久的交響樂團之一，歷任音樂總監包括馬勒、托斯卡尼尼、伯恩斯坦、庫特馬舒等，都是音樂史上赫赫有名的音樂大師，展現樂團對於音樂的精準要求。

梵志登表示，王羽佳已經跟樂團有長期的合作關係，「她是非常出色的鋼琴演奏家。」梵志登說，紐約愛樂的成熟，受到無數大師的影響，在承接這個音樂總監職位的同時，「我認為更多的是我的歐洲傳統與樂團傳統的相互融合，這是一個相互學習，付出與收穫的過程，接任總監我當然自豪，但我也知道我一定要保持謙虛，付出更多的努力，才能把這個工作做好。」

梵志登說，「當我聆聽樂團演出的時候，我會知道，那些樂句的表現已經是紐愛的傳統，我就不會做任何改變。」梵志登表示，自從6年前首度合作，「我就愛上與紐約愛樂一起演出，我之前在茱莉亞音樂院念書，口袋一有錢就去聽紐愛演出，現在我即將接任音樂總監，就像是回到了家一樣。」

承認有交往中的男友，王羽佳表示，最近非常喜歡布拉姆斯，因為他音樂中有非常厚重而博愛的感覺，「我現在很喜歡這種狀態。」

紐約愛樂交響樂團這次展開為期10天的亞洲巡演，除造訪包括北京、京都、東京及名古屋等重要城市外，也是在睽違4年之後再度旋風抵台。今(18)日晚上還有一場演出，由勇源基金會贊助，曲目包括普羅高菲夫《C大調第三號鋼琴協奏曲，作品26》以及馬勒《升C小調第五號交響曲》，地點在台北國家音樂廳。

(中國時報)