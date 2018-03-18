藝術市場排名 陸超英趕美

2018年03月18日 04:10 中國時報 李怡芸 ／綜合報導 ／綜合報導

法國Artprice日前發布的《2017年度全球藝術市場報告》中指出，大陸拍賣市場以51億美元成交金額，領先美國的50億美元，坐隱2017年拍賣市場第1名寶座；另一《巴塞爾藝術展與瑞銀集團環球藝術市場報告》中則指出，2017全球藝術市場排名依次為美國、大陸與英國，且大陸去年正式超越英國成為第2大市場。2份報告均指大陸市場已成為重中之重。

Artprice《2017年度全球藝術市場報告》指出，去年全球藝術市場公開拍賣成交額達149億美元，相較於2016年成長20%，此前，2015年的成交額乃是衰退10%，2016更下降了23%。去年拍賣成交總額的前5強分別是大陸、美國、英國、法國與德國，美國雖居第2位，但光是達文西《救世主》單件作品即貢獻了9%的成交額，可以看出大陸藝術市場表現其實很驚人。

去年隨著幾件天價拍品誕生，史上最貴10大藝術品排名也有所異動，計有達文西《救世主》、齊白石《山水十二條屏》與巴斯奇亞的《無題》新上榜，分別排名第1、第6和第8名。依拍賣總成交額排名2017藝術市場10大藝術家，則依次為達文西、畢卡索、巴斯奇亞、安迪．沃荷、齊白石、張大千、莫內、湯伯利、傅抱石及首次躋身前10名的趙無極。

全球藝術家前10強中，華人藝術家就有4名；名單擴展至50人，則有崔如琢、黃賓虹、吳冠中、李可染、吳昌碩、常玉、徐悲鴻等11位華人藝術家，而全球500強藝術家排名中，中國藝術家占32.4%，均可見大陸藝術市場的份量。

2018年《巴塞爾藝術展與瑞銀集團環球藝術市場報告》由經濟學家克萊爾·麥克安德魯所撰寫，指2017年經銷商與拍賣行的銷售均得到成長，整體藝術市場排名前3位為美國、大陸與英國，合計占全球總銷售金額的83%，其中大陸占了21%，超越了下滑至20%的英國，成為全球第2大市場。

(中國時報)