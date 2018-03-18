趙無極受矚目

趙無極的《25.06.86桃花源》。（中國嘉德香港提供）

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中國時報
／台北報導

當代華人藝術家趙無極，去年已然躋身全球拍賣市場中成交額最高的10大藝術家之列，趙無極的《25.06.86桃花源》作為中國嘉德香港2018春季拍賣會領銜拍品，估價在3400萬至5600萬港元之譜，17、18日並在台北舉行的預展會上現身。

中國油畫與現當代藝術市場在去年呈現平穩回升，其中趙無極與常玉為其中20世紀早期的佼佼者，今年中國嘉德香港首度踏足台灣舉辦預展，作為「亞洲二十世紀及當代藝術」板塊中「與大師對話專題」的重點拍品，趙無極的《25.06.86桃花源》備受矚目。作品完成於趙無極國際聲望如日中天的黃金年代，且採用的構圖形式為垂直三潤式，將中國傳統書畫中「墨分五色」的概念，以西方的油彩重新演繹。

《25.06.86桃花源》的構圖與意境，恰可與張大千完成於1982年的潑彩《桃源圖》呼應，趙無極曾於1983年來台拜訪張大千，此畫或可見60年代初期張大千的潑彩對趙無極創作所產生的啟發。

另一在西方油畫中展現出東方水墨筆觸的朱德群，是20世紀一眾赴法留學的中國藝術家中，首獲「法蘭西藝術院院士」者，完成於1960年的《構圖第五十七號》為其早期代表作，以罕見的左右對稱構圖，筆刷沾染黝黑顏料揮灑間，仍見東方禪意，此作品亦在此次春拍拍品之列。

(中國時報)

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