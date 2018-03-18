GLAY踩蛋 不讓歌迷愛阿信

五月天為GLAY演唱會站台，台日兩天團魅力征服台粉。（盧禕祺攝）

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中國時報
報導溫博鈞
五月天怪獸（左）和TAKURO以互贈的琴飆彈名曲〈誘惑〉，讓粉絲陷入狂熱。（盧禕祺攝）

日本搖滾天團「GLAY」17日攻進台北小巨蛋，他們3度來台開唱，請來五月天擔任最強嘉賓，兩天團合唱GLAY主唱TERU為〈傷心的人別聽慢歌〉填日文詞的〈Dancin’ Dancin’〉，是兩團首度在演唱會上合體演唱該曲，更是繼2001年五月天「你要去哪裡」演唱會後兩團再度合體。接著怪獸和TAKURO拿著互相贈送的琴，飆彈百萬金曲代表作〈誘惑〉，粉絲再度陷入狂熱。

昨TERU登場就高喊「一起唱」，他興奮地說：「台灣的朋友們好久不見，好想你們啊！」更認真地說了一長串中文：「暌違5年！大家好嗎？去年受邀參加金曲獎演出時就是站在這個舞台，今天又能站在這裡真的覺得很幸福！真的很感謝所有的歌迷還有辛苦的工作人員們！」

與五月天飆完歌後，TERU說：「五月天在5月19、20日將在武道館開唱能不能也找我去唱啊？讓我還今天的人情。」怪獸回：「那當然！」TERU還說：「像這樣以演唱會為契機，日台歌迷互相交流是很棒的事，不過如果你們要喜歡阿信，我是會阻止的！」

捐部分收入助花蓮

演唱會在全場齊唱〈I’m in Love〉中溫馨圓滿結束，TERU離場前大喊「謝謝台灣」後又竟加上一句：「今天我們沒跳喔！」酸了小巨蛋的「阿妹條款」。此次演唱會票房賣破九成，GLAY表示：「這次台灣地震，我們也在想能為台灣做點什麼，希望能捐出這次演唱會的部分收入。」

(中國時報)

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