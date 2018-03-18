達可妲自閉孵《幸福劇本》

2018年03月18日 04:10 中國時報 徐桐炘 報導

達可妲芬妮飾演的自閉症女孩溫蒂為證明自我，獨自踏上公路旅行。（威視提供）

童星出身的好萊塢演員達可妲芬妮（Dakota Fanning）在《溫蒂的幸福劇本》飾演擅長編織與寫作的自閉症女孩「溫蒂」，同時是科幻經典《星際爭霸戰》的瘋狂粉絲，她甚至得挑戰用影集自創的「克林貢語」對話，達可妲費時數周向劇組請來的語言老師學習，才將語法訓練起來，導演班列文（Ben Lewin）驕傲表示：「我敢保證電影中溫蒂的太空服和克林貢語的語法都是正確又完美的！」

故事描述住在療養院的自閉症女孩溫蒂，渴望搬回家與姊姊一起生活，為證明有自我照顧的能力，瞞著眾人勇敢帶著自己撰寫的《星際爭霸戰》衍伸劇本前往派拉蒙影業投稿，片中也充滿向影集致敬的彩蛋，飾演達可妲姊姊的女星艾莉絲伊芙（Alice Eve）曾演過2013年電影《闇黑無界：星際爭霸戰》，金獎演員東妮克莉蒂（Toni Collette）飾演的教養院長「史考蒂」則是企業號總工程師的角色暱稱。

患者返家如迷航飛船

導演班列文卻表示自己從不是《星際爭霸戰》的粉絲，但和一位自閉症朋友聊過後，才知道患者連走一條從沒走過的路回家都會感到相當艱難，「如同在浩瀚的宇宙中迷航的飛船要重返航道一樣的危險。」所以才產生將兩部作品連結的想法，被問是否擔心過派拉蒙影業對此有意見，他笑說：「我與派拉蒙沒有任何關係，但我不擔心他們會反對，因為片中對《星際爭霸戰》的致敬完全是正面的！」該片23日上映。

(中國時報)