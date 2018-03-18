中國嘉德香港 寶島獵藏家

「中國嘉德香港」春拍首度台北預展，珠寶拍品成為焦點，模特身上配戴珠寶總價似豪宅。（陳俊吉攝）

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中國時報
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「中國嘉德香港」副總裁及財務總監陳益鋒特別來台，希望讓台灣藏家更了解自家品牌。（陳俊吉攝）

在國際拍賣市場，台灣收藏家以成熟、見多識廣而揚名國際，第一代像聯電榮譽董事長曹興誠等，多已有40至50年收藏史；近年富二代、三代已陸續在國際拍賣場出手，「中國嘉德香港」春拍看準台藏家的深厚實力，開年首件大事就是第一次登台預展。

中國嘉德香港這次將香港春拍破16億台幣藏品中，精選總價8億的上百作品來台展出，除了中國書畫、瓷器工藝品等，還特別強化台灣客人最愛的珠寶鐘表及亞洲二十世紀現代與當代藝術，昨珠寶走秀時，模特兒每位身上總價千萬台幣起跳，「等於配戴一棟豪宅。」

中國嘉德香港春季拍賣會31日至4月3日在香港JW萬豪酒店及港島香格里拉酒店舉行，有7個專場拍賣，過去預展從未踏上台灣，這次初登場精銳盡出，業者透露，珠寶拍品雖單件動輒破百萬、千萬台幣，但頂級客層而言，價格是相對是親切的，尤其對初入門的台灣富二代、三代有吸引力。

趙無極畫作吸睛

此次春拍選擇珍稀、性價比高的藏品，像珍罕天然翡翠配紅寶石項鍊，不僅是自藏家多不願釋出的老坑翡翠，而且色彩濃郁，「每顆都像是小燈泡般閃閃發亮。」另外的寶格麗、梵克雅寶的項鍊或戒指，也都是經典。

珠寶外，中國嘉德香港也看準台灣收藏家對亞洲二十世紀現代與當代藝術的偏好，昨在展場曝光了趙無極一件《25.06.86 桃花源》，畫作大器色彩瑰麗，是最多參觀者駐足的作品。今（18）日還有在富邦國際會議中心樓下B2展出。

(中國時報)

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