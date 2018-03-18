祥雲龍吟 究極0.9的滋味

2018年03月18日 01:18 中國時報 何書青 報導

山本征治以「0.9道極致高湯」製作的湯葉明蝦御木宛。（祥雲龍吟提供）

台灣季節野菜拼盤。（祥雲龍吟提供）

「祥雲龍吟」在首屆《臺北米其林指南》中奪下2顆星，這家兼具傳統與時尚的日式料理餐廳大有來頭，來自日本連續5年豪奪《東京米其林指南》最高3星榮耀的「龍吟」之姊妹店，「祥雲龍吟」料理長稗田良平依循「龍吟」創辦者山本征治的料理精神，透過與在地農家與漁家交流，深入理解台灣當季食材特色，每日運用台灣的新鮮物產，結合龍吟流的料理技巧，端出道道精緻味美、「只有台灣才吃得到」的創新懷石料理。

1970年出生的行政主廚山本征治，從小學就發願要當料理人，年紀輕輕就踏上鑽研美食之路，廚藝學校畢業後，便在東京著名懷石料理餐廳習藝長達11年，專精學習所有傳承已久的日本料理技藝。2003年，33歲的他在東京六本木開設第一家「龍吟」，以華麗又富創意的「極致料理手法」著稱。台北「祥雲龍吟」從蔬食、湯品，到魚品也可見他對「極致」的執著。

獨創萃取高湯

「0.9道高湯」是山本征治出名的獨創料理手法。日式高湯可分為第一道及第二道，前者是直接喝的湯；在龍吟，第一道高湯使用的柴魚片，必須在上桌前2分鐘內削好、馬上使用，放入以60％最純淨部位製成的柴魚片、取其香氣後，要迅捷卻更小心的將高湯濾出，以免將柴魚味帶入湯裡，而萃取出第一道高湯完成前那一瞬間的味道，他稱之「0.9道高湯」，對料理的講究和細膩可見一斑。

在山本征治麾下效力多年、又遠赴國外知名米其林3星餐廳修業有成的稗田良平，因積累豐厚能力與才氣，深受山本征治青睞，拔擢他為台灣「祥雲龍吟」料理長。這次勇奪2星，稗田良平說：「這份榮耀是和台灣人共享的！」他謙遜地把摘星殊榮歸功於台灣，多虧台灣有優秀的生產者、供應者，提供豐富優質的食材。

來台才吃得到

餐廳嚴選台灣食材，主打「來台才吃得到」的日式料理，稗田良平更以「如何讓賓客從料理更感受台灣」為出發點烹飪，他認為這很可能就是能獲得米其林評審青睞的重要因素。

「祥雲龍吟」菜色不斷創新，因此不能稱哪道是固定的招牌菜，以往推出過山本以「0.9道極致高湯」製作的湯葉明蝦御木宛、乳鴿土佐燒、台灣季節野菜拼盤、牛舌．白蘿蔔．馬告，及鰻佐番茄等，都是令人驚豔的限定美味。

(中國時報)