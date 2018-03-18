青陽子墜無間道 情義難全

2018年03月18日 01:18 中國時報 林承彥 報導

遭受青陽子偷襲的劍子仙跡，此次恐難否極泰來。（圖片提供霹靂國際多媒體）

從《霹靂天命之戰禍邪神》到現在第二部的《破邪傳》，武林正邪之間混沌不明，其中又以「龍腦」青陽子最讓粉絲霧裡看花。過去被視為正道一脈的青陽子，現在竟甘願居於八岐邪神之下，臥底身分的他，正上演一場環環相扣的無間道。重情重義的青陽子，這次將遇到情義難兩全的窘境，他退無可退，為了大局，將有要角犧牲。

《破邪傳》最新劇情進行到青陽子為潛入八歧邪神身旁，決議採取鬼麒主的建議，突然對劍子仙跡出手，而劍子與青陽子也早有計畫，在兩人對戰中，劍子遭青陽子擊落斷崖。霹靂布袋戲看久的戲迷都知道，在劇中，只要跌落斷崖通常都不會有性命之危，只會有貴人相助，自會化險為夷。

臥底身分真假難辨

豈料就在劍子自嘲跌落斷崖，正好可以隱於幕後之時，竟又遭逢殺劫，埋伏已久的邪神殺手再度出現狙擊劍子仙跡，就在劍子慌忙應對之時，本是「自己人」青陽子竟用久未出現的合修會成名暗器曹門千子彈暗算，致命一擊就這樣打在劍子仙跡身上。來不及防範的劍子，只能任由曹門千子彈無情貫體，有情有義的青陽子，現已是無情的暗殺者。

千子彈一出，簡直打散眾人好不容易凝聚的團結。這個意外變化，也讓青陽子的臥底身分打上問號？究竟是計中計，還是青陽子另有深意？由於畫面過於震撼，不少粉絲深感惆悵，心想他們支持多年的青陽子，真已決議悖離正道？而在得知劍子仙跡死訊，一頁書更一怒殺上聖龍口，意欲為劍子仙跡復仇，莫非劍子仙跡真未逃過此一劫難？青陽子崩壞，劍子仙跡殞命，正道們該如何修補瘡痍？下一步又能何去何從？欲知後續，敬請持續鎖定《霹靂天命之戰禍邪神Ⅱ破邪傳》

(中國時報)