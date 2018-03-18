青陽子墜無間道 情義難全

本是正派高人的青陽子，現正上演如無間道般的臥底戲碼。（圖片提供霹靂國際多媒體）

友善列印
中國時報
報導
遭受青陽子偷襲的劍子仙跡，此次恐難否極泰來。（圖片提供霹靂國際多媒體）

從《霹靂天命之戰禍邪神》到現在第二部的《破邪傳》，武林正邪之間混沌不明，其中又以「龍腦」青陽子最讓粉絲霧裡看花。過去被視為正道一脈的青陽子，現在竟甘願居於八岐邪神之下，臥底身分的他，正上演一場環環相扣的無間道。重情重義的青陽子，這次將遇到情義難兩全的窘境，他退無可退，為了大局，將有要角犧牲。

《破邪傳》最新劇情進行到青陽子為潛入八歧邪神身旁，決議採取鬼麒主的建議，突然對劍子仙跡出手，而劍子與青陽子也早有計畫，在兩人對戰中，劍子遭青陽子擊落斷崖。霹靂布袋戲看久的戲迷都知道，在劇中，只要跌落斷崖通常都不會有性命之危，只會有貴人相助，自會化險為夷。

臥底身分真假難辨

豈料就在劍子自嘲跌落斷崖，正好可以隱於幕後之時，竟又遭逢殺劫，埋伏已久的邪神殺手再度出現狙擊劍子仙跡，就在劍子慌忙應對之時，本是「自己人」青陽子竟用久未出現的合修會成名暗器曹門千子彈暗算，致命一擊就這樣打在劍子仙跡身上。來不及防範的劍子，只能任由曹門千子彈無情貫體，有情有義的青陽子，現已是無情的暗殺者。

千子彈一出，簡直打散眾人好不容易凝聚的團結。這個意外變化，也讓青陽子的臥底身分打上問號？究竟是計中計，還是青陽子另有深意？由於畫面過於震撼，不少粉絲深感惆悵，心想他們支持多年的青陽子，真已決議悖離正道？而在得知劍子仙跡死訊，一頁書更一怒殺上聖龍口，意欲為劍子仙跡復仇，莫非劍子仙跡真未逃過此一劫難？青陽子崩壞，劍子仙跡殞命，正道們該如何修補瘡痍？下一步又能何去何從？欲知後續，敬請持續鎖定《霹靂天命之戰禍邪神Ⅱ破邪傳》

(中國時報)

祥雲龍吟 究極0.9的滋味 絕豔九妖殺生岩

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。